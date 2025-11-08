平鎮中豐陸橋車禍！兩車偏離車道相撞駕駛輕傷
桃園市平鎮區今(8)日凌晨發生一起交通事故，一輛由22歲徐姓男子駕駛的自小客車行經中豐陸橋時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛分別受到輕微擦傷與挫傷。
警方指出，事故發生在凌晨0時58分許，接獲報案後平鎮交通分隊立即派員趕往現場處理，並協助傷者送醫檢查。經檢測，雙方駕駛酒測值均為零，排除酒駕可能。
平鎮交通分隊小隊長黃啟文表示，現場已完成初步勘驗，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲，夜間行車應提高警覺，保持安全車距與適當速度，以確保行車安全。
