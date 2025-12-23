平鎮元旦升旗典禮 邀您共迎嶄新一年

平鎮區元旦升旗典禮。





為迎接中華民國115年元旦，桃園市平鎮區公所將於元旦上午8點在平鎮高中運動場隆重舉辦「元旦升旗典禮」，誠摯邀請市民朋友攜家帶眷，一同在晨光中揮舞國旗，迎接嶄新的一年，感受滿滿的祝福與希望。

今年升旗典禮特別規劃象徵世代傳承的國歌領唱，邀請來自不同世代的代表同台，包括榮獲114年桃園市銀髮達人的電台主持人羅琬瑩、2025年客語說故事比賽優勝的平興國中劉亦淳同學，以及平鎮幼兒園的小朋友們共同領唱。透過老、中、青三代溫馨合唱，在莊嚴的儀式中展現文化延續與世代共融的感動時刻。

典禮現場也安排一系列精彩演出，展現平鎮多元族群的豐沛活力。活動將由享譽國內外的「汲音交響管樂團」揭開序幕，帶來結合管樂與視覺藝術的跨界演出；接續由新住民舞蹈協會時尚民族舞蹈班演出《吉祥・越來越好》，以熱情舞步傳遞新年喜氣；最後登場的「育達高中武術隊」，則以剛勁有力的武術展演，展現青年學子的朝氣與紀律，為新年注入滿滿正能量。

除舞台活動外，現場周邊亦同步規劃特色主題市集，自一早熱鬧展開。市集包含「客家傳令仔」、「客家御守」、「創意春聯」、「環保手作筆筒」、「性平闖關」等多元主題攤位，提供限量DIY體驗與宣導品，讓民眾在參與典禮與欣賞表演之餘，也能享受親子互動與手作樂趣。

平鎮區元旦升旗典禮結合莊嚴儀式、藝文表演與市集體驗，是適合全家共襄盛舉的新年第一站，歡迎市民朋友一同到場，在歡樂溫馨的氛圍中迎向115年的第一天。

