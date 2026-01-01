平鎮元旦升旗盛大舉行 多元文化演出象徵城市包容力

平鎮區115年元旦升旗典禮。





「迎新啟航、平鎮飛揚」～桃園市平鎮區115年元旦升旗典禮1日上午八點在平鎮高中體育場盛大舉行，共計有七百多位民眾參與，典禮由汲音管樂團帶來精彩節目表演，接著新住民舞蹈表演及育達高中武術隊輪番演出，這些表演不僅精彩，更象徵著平鎮是一個充滿藝文氣息、多元包容且活力充沛的城市。

今年的國歌領唱組合邀請到了名電台主持人也是114年獲選的銀髮達人羅琬瑩女士，以及在客語說故事比賽表現優異的平興國中劉亦淳同學，還有平鎮幼兒園的小朋友們一起領唱。從活潑可愛的幼兒園小朋友、優秀的青少年，到經驗豐富的銀髮長輩，這象徵著我們平鎮「老中青三代同堂」、世代共融與文化傳承的美好意象。

平鎮區區長蕭巧如致詞。

活動現場並致贈給參與的民眾國旗毛巾，由桃園書法協會黃傳恩理事長親自書寫的平鎮字體，配合在地農特產品特色，現場並設有客家性平教育、客家筆筒、春聯等DIY攤位，民眾參與非常熱絡。

現場來賓有立法委員呂玉玲、市議員陳韋曄、舒翠玲及黃敬平議員等人，平鎮區區長蕭巧如致詞表示，期許我們平鎮區能像今天的升旗典禮一樣，旗正飄飄、蒸蒸日上。也祝福在場的每一位好朋友，身體健康、闔家平安、心想事成！

市民出席踴躍參加升旗典禮。

