平鎮分局「大型車違規」專案 取締165件、較去年增83%
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為有效降低大型車輛肇事風險，桃園市警察局平鎮分局自今(114)年11月29日起，展開為期一個月的「強力取締大型車違規」專案行動。統計顯示，專案期間共取締各項違規165件，較去年同期90件大幅成長83%，展現警方維護交通秩序、保障用路安全的堅定決心。
平鎮分局交通組長王瑞程表示，近期各地頻傳大型車重大交通事故，造成嚴重傷亡與財產損失。經分析，大型車違規行為往往是事故主因，為此警方鎖定轄內易肇事路段，強化巡邏密度並嚴格取締，盼以執法韌性有效預防悲劇發生。
專案期間，警方規劃警力加強重點路段勤務，透過高強度執法遏止違規。平鎮分局強調，取締並非最終目的，而是希望藉嚴格執法轉化為駕駛人守法動力，共同營造更安全的交通環境。
警方呼籲，大型車因車體高大、存在視野死角與內輪差等風險，駕駛人應時刻保持防禦駕駛觀念，轉彎時落實「慢、看、停」原則；一般用路人行經大型車旁時，也應保持安全距離，切勿搶快或進入視覺死角。平鎮分局表示，將持續滾動式調整勤務配置，維持執法強度，守護每一位市民平安回家的路。(圖/警方提供)
