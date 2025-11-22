平鎮區健走活動逾5千人參與 長幼共行展現社區凝聚力

平鎮區愛老惜幼全民健走活動-起走儀式。





桃園市平鎮區公所22日於新勢國小舉辦「長幼共行 有你當好 (iuˊ nˇ dongˊ hoˋ)」健走活動，從新勢國小出發，沿著市民喜愛的老街溪步道健走，全程約5公里，完成的民眾可獲得市集兌換券到終點逛市集兌換美食或特色商品，豐富活動吸引超過5千人熱情參與，桃園市秘書長溫代欣也到場共襄盛舉。

平鎮區長蕭巧如表示，今年健走活動以「愛老惜幼」為主軸，結合平鎮與客家文化，宣導敬老防虐及兒少權益觀念，活動現場特別邀請警察局警犬隊出動支援，除進行場地安全偵檢，確保活動安全無虞，更為活動增添亮點，未來將持續推動健康促進與家庭友善活動，打造更具溫度的幸福平鎮。

廣告 廣告

平鎮區愛老惜幼全民健走活動-朝敏在地企業共襄盛舉。

活動由啦啦隊以青春洋溢的舞蹈活力開場，隨後由暖身操老師帶領民眾伸展筋骨，為健走揭開序幕。健走沿線不僅能欣賞在地風光，還設有客家小知識看板、趣味打卡牆與彈唱藝人演出，同時，有別於以往作法，終點設有市集，邀集在地攤商與特色小農設攤，包括天光市集、小農品牌「龍德米庄」、「好穗成雙」等，共同推廣在地農特產品，提供多樣美食與商品，融合客家與原住民特色美食，完成健走的民眾可利用市集兌換券，自行挑選喜愛的美食或特色商品，活絡在地經濟。

平鎮區公所特別感謝在地企業熱心支持本次活動，新光合成纖維股份有限公司提供礦泉水、朝敏開發股份有限公司提供當季新鮮水果，讓活動更添貼心與溫暖。

平鎮區公所分享，平鎮區轄內有多條設施完善的休憩步道，除本次活動的老街溪步道外，尚有石門大圳綠色廊道、山仔頂自行車道、鎮興里自行車道、過嶺支渠休憩步道、社子支渠景觀流蘇步道及綠水溪生態步道等，選擇多元、環境優美，歡迎市民朋友多加利用在地步道資源，走出戶外欣賞自然美景，促進身心健康。

平鎮區愛老惜幼全民健走活動-5千人熱情參與。









更多新聞推薦

● 東北季風今晚南下 北台轉濕涼