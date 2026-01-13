平鎮區寒冬送暖活動登場，蘇俊賓：深化社區善的循環。（平鎮公所提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓十三日前往平鎮區，出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」一一五年度平鎮區寒冬送暖活動。蘇俊賓表示，感謝平鎮區公所長期整合宗教團體、企業及民間資源，並透過第一線里長團隊深入社區，將社會各界的愛心精準送到需要協助的家庭手中，不僅讓弱勢族群在寒冬中感受到溫暖，也讓善意在社區中持續累積、形成正向循環。

蘇俊賓指出，每當市府推動各項社會關懷工作時，總能看見地方宮廟給予堅定支持。平鎮區每年持續整合宗教、企業與民間力量，將更多資源引入社區中需要被看見的角落，尤其仰賴里長平日深入基層、掌握在地狀況，讓社會局、民政局得以將來自社會各界的善意，真正精準送到有需要的家庭手中。

蘇俊賓也分享，地方上常聽見許多感人的故事，有人因年輕時曾受人幫助，而在有能力後立願回饋社會，形成善的循環。今日將愛心送進中、低收入戶與弱勢家庭，未來當這些家庭的下一代成長茁壯、具備能力時，也有機會再次回饋社會，成為延續善念的重要力量、建立善的循環。

平鎮區公所表示，平鎮區每年持續辦理寒冬送暖活動，於春節前後結合宮廟及民間力量，提供關懷餐會、現金及民生物資等多元協助。今年由區公所統整資源，邀集三崇宮、廣隆宮、仁海宮、福林宮、天得歐氏慈善基金會及朝敏開發股份有限公司等單位共同參與，展現全區動員、攜手照顧弱勢的行動力，讓關懷真正深入社區。

包括民政局長劉思遠、社會局長陳寶民、立法委員呂玉玲、平鎮區議員王珮毓、平鎮區長蕭巧如、三崇宮主委卓信旺、廣隆宮主委陳萬得、福林宮主委陳新煥、仁海宮董事長王介禧、天得歐氏慈善基金會執行長陳錦昌、朝敏開發股份有限公司董事長黃宇駿等貴賓出席，並有平鎮區里長均踴躍共同參與。