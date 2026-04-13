平鎮區民眾黨議員初選4／18登場

民眾黨桃園市平鎮區初選民調4月18至4月20日3天登場，吳正吉（右）由中壢轉戰平鎮參選，勤走基層全力以赴拚提名。（呂筱蟬攝）

桃園市平鎮區議員應選6席，現任國民黨舒翠玲、黃敬平、陳韋曄確定尋求連任，民進黨下屆僅提名2席，除現任王珮毓及劉仁照外，另一現任議員楊家俍表達「參選意願不高」，仍在評估中。民眾黨初選民調則在4月18至4月20日3天登場，將由前立委辦公室主任吳正吉與前市黨部主委高宇彥對決爭取提名。

藍營黃敬平為本屆該選區得票最高者，除因名嘴身分在電視政論節目上曝光，也有基層服務，聲量大連任之路無太大阻礙。舒翠玲是7連霸議員，資歷豐富基層服務扎實，大小活動都能見到她身影。陳韋曄則是國民黨新生代，有穩定支持群眾。另一登記參選新人彭柏霖，喊出「民意代表是人民託付角色，不只是發聲，更要實際行動解決問題」口號，希望打破既有政治框架，讓更多基層聲音被聽見。

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綠營下屆僅提名現任王珮毓及劉仁照，現任議員楊家俍自112年參選立委放棄提名後鮮少在公開活動現身，地方民眾對他究竟是否競選連任有諸多揣測。楊家俍受訪表示，自己的態度「再參選意願不高」，但許多長輩鄉親無法接受，勸進拚連任，目前仍在評估中。對外界有傳言將由他妻子出來參選，楊則否認絕對不會有這件事。

民眾黨平鎮區民調初選在即，吳正吉說，民眾黨在桃園市的選情相對複雜也有不少風波，自己曾在早年的平鎮市公所及議員辦公室主任任職，對地方相當熟悉，既然決定參選就全力以赴。高宇彥則認為，民眾黨近期的風波影響小草對黨的觀感，自己順其自然，端看初選結果再來決定後續要走的路。