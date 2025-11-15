平鎮區酸菜節熱鬧登場 張善政：持續推廣客家在地好味道

平鎮區酸菜節熱鬧登場。





桃園市長張善政15日上午前往平鎮區，出席「2025平鎮區酸菜節」。張市長表示，「千人踩酸菜」是平鎮區農會最具代表性的年度盛事，酸菜充分展現地方獨特的客家飲食文化，市府將持續支持在地特色產業發展，讓客家風味與在地農業相得益彰。

張善政指出，平鎮區農會除酸菜節外，並長期推動蘿蔔節、冬瓜節等特色活動，展現地方農產與客家文化的深厚底蘊。祝福今年的「千人踩酸菜」活動圓滿成功，踩出最道地、最具客家特色的好味道。

廣告 廣告

張市長致詞。

平鎮區農會理事長薛能霖表示，感謝市府長期對地方農業的支持，今（114）年在多項計畫與補助上，包括綠色照護、農產品行銷推廣、田媽媽計畫等，都獲得市府大力協助。今年平鎮區農會積極推廣高雄147號稻米，預計明年將推廣規模由25甲提升至50甲，期盼農民們持續配合市府政策，共同推動地方農業升級。

農業局表示，今年「2025酸菜節—千人踩酸菜」於平鎮區建安宮熱鬧登場，透過傳統踩酸菜活動推廣客家文化與食農教育。市府今年特別邀請南勢國小及山豐國小學童在9月初栽種芥菜苗，讓孩子從產地到餐桌親身體驗食材生產與製作過程，並由農民傳授客家傳統製酸菜技藝。桃園芥菜種植面積達31.65公頃、年產量超過75萬公斤，為重要客家代表食材；平鎮區客家人口約占五成，農會每兩年舉辦「千人踩酸菜」，希望深化民眾對在地農業、飲食文化及均衡飲食觀念的認同。

張市長及貴賓一同參加酸菜節體驗活動。

農業局指出，芥菜是客家飲食文化的百年味道，酸菜、雪裡紅、福菜、梅乾菜乃至過年長年菜皆源自芥菜的多元轉化。市府持續推動食農教育，結合社區、產業及農村休閒，讓民眾透過親身參與理解「地產地消」的重要性。

未來市府將整合在地特色農業與食育概念，持續辦理農村體驗活動，讓市民與農作物零距離接觸，培養食農素養，並藉此活化農村、推動地方農業永續發展。包括立法委員呂玉玲、市議員舒翠玲、陳韋曄、黃敬平、王珮毓、劉仁照、農業部農田水利署石門管理處長林昆賢、市府農業局長陳冠義、平鎮區長蕭巧如、桃園市農會常務監事莊玉輝、平鎮區農會理事長薛能霖、建安宮常務董事陳何進祥、常務監事葉祥松等均一同出席。

張市長及貴賓與現場市民共同合影。

更多新聞推薦

● 結束訪歐行抵台 蔡英文：台灣需要我，我就會在