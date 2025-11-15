平鎮千人踩酸菜 彰顯客家風味

二０二五平鎮區酸菜節熱鬧登場，桃園市長張善政表示，持續推廣客家在地好味道。（新聞處提供）

記者陳華興、吳東興∕綜合報導

桃園市「二０二五平鎮區酸菜節-千人踩酸菜」十五日於建安宮登場；彰化縣員林市公所則在員林運動公園第一停車場舉辦「走出健康，引以為農」農特產推廣暨寵物同樂會活動。

桃園市長張善政出席平鎮酸菜節活動表示，「千人踩酸菜」是平鎮區農會最具代表性的年度盛事，展現地方獨特的客家飲食文化，市府將持續支持在地特色產業發展，讓客家風味與在地農業相得益彰。

農業局表示，芥菜是客家飲食文化的百年味道，酸菜、雪裡紅、福菜、梅乾菜乃至過年長年菜皆源自芥菜的多元轉化。市府今年邀請南勢國小及山豐國小學童在九月初栽種芥菜苗，讓孩子體驗食材從產地到餐桌的生產與製作過程，並由農民傳授客家傳統製酸菜技藝。

員林「走出健康，引以為農」農特產推廣暨寵物同樂會活動，以健康、農政與環境教育三合一為主軸，有藤山市集、苔球製作與寵物香包手作、藤山環境探索闖關遊戲、趣味兒童劇、毛小孩鮮食廚藝ＳＨＯＷ、扯鈴表演及金曲演唱等，吸引許多大小民眾前來同樂。