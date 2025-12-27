平鎮南勢行政園區主結構完成 打造高齡友善一站式洽公空間

平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程-模擬圖。圖：工務局提供

桃園市政府推動「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」，於113年3月開工，目前主結構體已完成，工程正在進行內部及外部裝修，整體施工進度穩定推展中，預計於115年下半年竣工。未來完工後，將整合平鎮區地政、戶政、稅務及社會福利等多項公共服務空間，提供市民一站式、便捷且高效率的洽公環境。

工程位於平鎮區大興街與上海路120巷路口，總經費約8億1,830萬元，主要興建1幢地下2層及地上6層之辦公棟與地上4層之社福館棟；地下2層規劃為停車場，設置汽車停車位139席、機車停車位30席，兼顧洽公與社福使用需求，完善交通與停車機能。未來本案完工後，將有效改善平鎮地政事務所、戶政事務所及地方稅務局現有辦公空間不足問題，打造兼具行政服務與社會福利機能的複合式公共空間，提供市民更加便利、多元的洽公與生活環境，成為平鎮地區重要的行政與社福服務據點。

平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程-位置圖。圖：工務局提供

新工處表示，本案以「高齡友善」為核心設計理念，著重打造無障礙、便利且安全的洽公與生活空間，兼顧全齡需求，營造安心友善的公共服務環境，整合行政服務與社會福利機能，提供舒適具效率的公共空間；工程榮獲114年度桃園市政府公共工程高齡友善設計獎「佳作」肯定，展現市府持續提升公共工程品質與友善服務的成果。

全區鳥瞰模擬圖。圖：工務局提供

在高齡友善設計方面，工程全面導入無障礙與安全導向的空間規劃，從室內到戶外動線皆順平貫通，設置無障礙坡道、電梯、廁所及服務櫃台，讓輪椅及輔具使用者能安心通行。公共廁所除配置扶手外，並採用暖色溫照明與入口緊急呼叫鈴，進一步提升使用安全性。整體空間同時兼顧舒適休憩需求，戶外規劃林蔭步道、風雨走廊與座椅，營造安靜宜人的休息環境；並貼心設置飲水機、茶水間與社交空間，且與鄰近民俗公園及公車站動線無縫串聯，提升日常使用便利性。在建材選用上，工程採用耐久、易維護的金屬隔柵、石英磚與仿清水模塗料，兼顧美觀與實用，同時透過中央廣場與林蔭步道串聯周邊生活場域，延續公園綠意，促進社區融合，實現人與自然共融的高齡友善環境。

