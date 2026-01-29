平鎮大樓藏推筒子賭場！進場還需搭接駁車 警埋伏攻堅逮13人

平鎮分局日前接獲情資，經長時間縝密布線與蒐證，昨日見時機成熟，出動優勢警力破獲推筒子職業賭場。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名70歲范姓負責人，在南平路二段某巷弄社區大樓內經營推職業賭場，躲避追緝縝密，甚至需要乘坐「接駁車」才可入場。農曆春節將屆，平鎮警分局日前接獲情資，經長時間縝密布線與蒐證，昨(28)日晚間見時機成熟，出動優勢警力前往查緝，一舉破獲該推筒子職業賭場，現場帶回范姓負責人、工作人員及賭客共13人，並扣得逾13萬餘元賭資及相關證物，警方訊後依法究辦。

現場帶回范姓負責人、工作人員及賭客共13人，並扣得逾13萬餘元賭資及相關證物。圖：讀者提供

平鎮分局表示，范姓負責人經營推筒子賭場，設置於平鎮區南平路二段巷弄某社區大樓，為了掩人耳目，並防止警方查緝，需要透過熟人介紹及轉乘賭場提供之「接駁車」始得前往，儘管有巷口廟宇做掩護，環境看似清幽安全，但在警方縝密佈線下，非法行徑仍無所遁形。警方訊後將范姓負責人及工作人員依賭博罪移送偵辦，11名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

​警方強調，農曆春節將屆，將全面加強轄內治安熱點清查，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，全力淨化社會環境。警方亦將展現「執法無假期」的堅定決心，誓言維護治安平穩，讓市民朋友都能安心歡度新年。

