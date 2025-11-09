平鎮失憶老翁拄助行器負氣離家 倒臥路旁警抱回團圓

平鎮老人與家人吵架離家，好心員警載回家，還抱著行動不便老人進家門，很是窩心。（照片平鎮警局提供）

記者丘安／平鎮報導

平鎮吳姓老翁車禍後心清不好，九日和家人吵架負氣拄著助行器離家外出，身體不適跌坐路旁，員警趕到現場透過警用系統查證其身分後，以巡邏車護送老人返家，讓老翁家人很是高興，感謝不已。

據平鎮警方說，現年七十二歲的吳姓老翁，年初因交通事故，全身行動不便，而且也略有失憶症，多日來悶悶不樂，九日一早和家人吵架，負起就自己拄著助行器離開桃園市平鎮區延平路三段的家，未料，身體不適倒臥路旁，民眾見狀趕緊報警求助。

廣告 廣告

兩名員警據報趕抵現場時，只見老翁倒臥在路邊無法站起來，員警趕緊進行簡單目視查看，覺得沒有大礙後，就用巡車將老翁回家去，由於老翁年事已高又行動不便，老翁一時又無法自行起身，員警乾脆抱起老翁，直接將老翁抱進家去，讓老翁與家人感動不已。

平鎮派出所所長章駿城表示，家住延平路三段吳姓老翁，年初一場交通事故後，留下了失智與行動不便的後遺症，自此鬱結難舒，九日一早和家人發生爭吵，就拄著助行器負氣離家，未料卻倒在路邊無法爬起，警方透過警用系統查證其身分，就以巡邏車護送老翁返家，老翁的妻子見丈夫在員警的陪伴下歸來，既驚訝又感激，不斷向警方道謝。