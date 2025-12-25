平鎮失智翁寒風中蹲坐路邊 波麗士助平安夜團圓

老翁在寒風中蜷縮於民宅門口，所幸平鎮警分局巡邏員警及時發現。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名84歲徐姓老翁昨(24)日下午15時許獨自前往住家附近公園散步，疑因失智症發作，忘記返家的路。老翁在寒風中蜷縮於民宅門口，所幸平鎮警分局巡邏員警及時發現，將老翁帶回平鎮派出所安置，並耐心詢問其身分，在平安夜這天協助他平安與家人團圓。

平鎮警方將老翁平安送回家。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，家住平鎮區山仔頂的老翁昨日下午獨自前往住家附近的公園活動筋骨，但疑似失智症發作。由於老翁出門後遲遲未歸，家屬在遍尋不著的情況下，心急如焚地向警方報案協尋。所幸巡佐劉明有及警員林思翰巡邏經過平鎮區工業東路時，發現老翁獨自瑟縮地蹲坐在民宅前，趕緊上前關懷。面對詢問，老翁言語表達困難，員警考量天氣寒冷，決定先將其帶回派出所，並準備熱飲與熱食供其暖身、補充體力。

廣告 廣告

​待老翁情緒平穩後，員警耐心引導其回憶姓名，並透過警用資訊系統交叉比對，成功確認身分，警方將老翁平安送返家時，他的家人看見老翁安然無恙，懸著的心總算放下，並激動地感謝警方。在這充滿祝福的聖誕佳節，員警的細心與熱忱，成為老翁一家最溫暖的聖誕禮物。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

刑事局啟動網巡專案 嚴查究辦恐嚇貼文

北榮桃園分院結合聖誕報佳音 為護理之家長輩慶生