平鎮奪黑豹旗第8冠！羅東高工首闖決賽奪亞軍創新猷

平鎮高中奪下本屆黑豹旗冠軍。（圖／棒協提供）





2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今日（30日）在新莊棒球場舉行冠軍戰，現場湧入超過5,000名觀眾，二樓看台座無虛席。

首度叩關冠軍賽的羅東高工與七度封王的平鎮高中上演激烈拉鋸戰，雙方前兩局都無法突破對方投手，不過第三局平鎮靠著第四棒邱聖安的安打率先破蛋，高宥軒再補上安打再下兩城。

羅東高工雖然在四局上靠著楊家源的安打追回一分，不過平鎮下半局再用強迫取分添加保險分，最終就以4:1擊敗本屆大黑馬羅東高工，拿下隊史第八座中信盃黑豹旗的冠軍！

廣告 廣告

女子組方面，由台北士林高商奪下冠軍，台中東山高中獲得亞軍。女子組最有價值球員由士林高商的莊宜潔獲得。

本屆黑豹旗女子組賽事充分展現女棒選手的亮眼實力與未來潛力。今年「中國信託潛力獎」由首次躋身32強的四支社團球隊獲選，包括金門農工、桃園武陵高中、屏東潮州高中與高雄中山工商。

其中金門農工更闖入16強，成為本屆首支晉級的社團球隊，不僅證明社團隊同樣具備高度競爭力，也為金門棒球創下全新紀錄。

為表彰長期投入基層棒球的默默英雄，今年「黑豹獎」表揚四位深耕教育者。霧峰農工林裕傑教練以「守護者」自許，從黑豹旗中找回年少未能實現的夢想，無償帶隊並號召校友支持孩子圓夢。

羅東高中吳世雄教練同時帶領羅東高中與蘇澳國中，用行動守護蘭陽平原的棒球夢；臺南一中蘇志芳教練視球員如己出，即使罹癌化療仍不缺席練習，是球隊最堅定的力量。

臺南一中校長廖財固則全力支持棒球發展，成為團隊的重要後盾。四位得主以熱情與陪伴，書寫基層棒球最動人的篇章。

【2025年第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽獲獎名單】

【團體獎】

冠軍 平鎮高中

亞軍 羅東高工

季軍 高苑工商 失分率 0.250

殿軍 臺東體中 失分率 0.618

第五名 大溪高中 失分率 0.071

第六名 鶯歌工商 失分率 0.125

第七名 美和高中 失分率 0.370

第八名 彰藝高中 失分率 0.516

【最佳十人獎】

最佳投手獎 平鎮高中 蔡辰瀧

最佳捕手獎 羅東高工 邱昱承

最佳一壘手 平鎮高中 巫宏威

最佳二壘手 高苑工商 金再恩

最佳三壘手 羅工高工 李信謙

最佳游擊手 平鎮高中 邱聖安

最佳外野手 高苑工商 羅暐捷

臺東體中 林宗賓

羅東高工 溫以恩

最佳指定打擊 平鎮高中 曾乙喆

【個人獎】

打擊獎 平鎮高中 曾乙喆 打擊率：0.636

打點獎 高苑工商 洪祈恩 8點

全壘打獎 成大南工 黃宇揚 2支

投手獎 羅東高工 郭靖源 自責分率0.000

最有價值球員獎 平鎮高中 高宥軒

最佳教練獎 平鎮高中 吳柏宏

【潛力獎】

金門縣金門農工、桃園市武陵高中、屏東縣潮州高中、高雄市中山工商

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

美國傳奇球星離世！享壽74歲 家屬證實曝死因

日職／不是道奇、火腿！徐若熙3年逾15億日圓加盟軟銀

WBC／大谷再披日本戰袍！ 經典賽瞬間震撼全球棒壇

