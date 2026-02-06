平鎮婦凌晨診所卡位搶頭香 警擔心受寒及時伸援

劉姓老婦為了能在開診第一時間求醫，她冒著寒風在診所前枯等1小時。圖：讀者提供

桃園市一名獨居的72歲劉姓老婦今(6)日凌晨2時許因身體不適，推著推車獨自前往住家附近的骨科診所，為了能在開診第一時間求醫，她冒著寒風在街頭枯等1小時，所幸平鎮警分局員警巡邏經過，即時發現瑟縮在冷風中的老婦，立即將她帶上車休息，確認其身體狀況已恢復平穩後，便將老婦平安送回家，並叮嚀對方如身體又有不適，可報警求助。

平鎮警方將老婦送回住處，並叮囑老婦先在家稍作休息。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，獨居在平鎮區山仔頂，略有失智的老婦今日凌晨因為身體突然不適，一心想著要搶先掛號就醫，竟推著平時撿拾資源回收的推車出門，在診所門口頂著寒風枯坐逾1小時。所幸巡邏員警鄺鏡達及林思翰經過，發現凌晨3點多，竟然有名老婦獨自坐在骨科診所門口，直覺有異，連忙停下車輛上前關心。老婦疑因受凍過久且滴水未進，身體虛弱致無法清晰對答，僅焦急地表示擔心錯過診次。員警見狀，趕緊先將老婦帶上車稍作安置休息，並隨即遞上溫開水供其暖身、補充水分。

老婦稍作休息後，身體狀況總算恢復平穩，員警利用老婦的健保卡，查出她的身份與住處，但無奈老婦人獨居，家中無人能前來將她帶回，員警索性駕駛巡邏車將她送回住處，並叮囑老婦先在家稍作休息，若仍有不適可隨時報警求助，老婦也對警方的即時援手表示由衷感激。

