平鎮嬤買菜誤闖快速道路急哭 警暖心安撫送返家

家住桃園市平鎮區的79歲劉姓婦人，今(30)日一早前往市場購物，但疑似失智症突然發作，導致迷失方向，一個人漫無目的的在車流中徘徊。所幸平鎮警分局巡邏員警經過，發現她神色有異，主動上前關心，才順利幫助她找到回家的路。

建安派出所長胡順堯表示，家住平鎮區東光路，略有失智的老婦人，今日一早便獨自前往鄰近市場採購，不料返家途中因突發失智症而迷失方向，竟誤闖車流湍急的快速路，著實險象環生。恰巧巡佐蘇士豪、警員陳永玄及翁子喬巡邏經過，發現老婦人眼神空洞迷惘，員警趕緊上前詢問，無奈她面對員警詢問，不但無法清楚表達語意，還因為想不起回家的路，著急的留下眼淚，員警除了連忙安撫她的情緒外，也趕緊先將她帶回派出所安置休息。

最後員警利用警用系統多方比對，順利查出老婦人的身份，老婦人的兒子接到員警通知趕到派出所，頻頻向警方道謝，並表示所幸這次得到員警協助，才能讓母親平安歸來，對於員警的積極熱心感到十分感謝。

