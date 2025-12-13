平鎮守望相助中隊慰勤 張善政肯定協力守護市民生活

張市長指出，桃園市守望相助隊在全體幹部與隊員共同努力下，已連續兩年於內政部「推動社區治安工作評鑑」中獲得特優肯定。





桃園市長張善政12日晚間前往平鎮區出席「桃園市民防總隊守望相助大隊平鎮中隊114年慰勤活動」。張市長表示，守望相助隊夥伴長年不分寒暑、日夜投入社區巡守與治安維護工作，是桃園社區安全重要基石，市府特別向隊員們表達敬意，感謝協力守護市民生活安全。

張善政指出，桃園市守望相助隊在全體幹部與隊員共同努力下，已連續兩年於內政部「推動社區治安工作評鑑」中獲得特優肯定，成果得來不易，也證明大家的付出獲得具體回報。張市長進一步表示，本次冬季制服設計並非採行制式採購，而是自去（113）年起開始規劃，結合青年局「青年設計庫」的青年設計能量，並由文化局協助進行美學把關，歷經多次討論後完成定案。期盼隊員穿上新制服時，能實際感受到保暖與實用性，以及市府對守望相助隊的重視與用心，讓制服同時兼顧功能需求與城市形象。

張市長致詞。

桃園市守望相助大隊大隊長蕭毓中表示，感謝市府團隊、民意代表及各級幹部長期以來對守望相助隊的支持，也感謝所有隊員不分日夜投入社區巡守與協勤工作。他提醒隊員穿著制服執勤時，務必維持良好形象，無論在勤務中或下哨後，都應注意言行舉止與紀律，展現守望相助隊的專業精神；同時也呼籲隊員巡守過程中，如發現可疑狀況，應即時通報派出所或分局，由警察單位進行處理，避免單獨冒險行動，以確保自身安全，並叮嚀近期天氣轉涼，執勤時務必注意保暖與健康。

警察局表示，守望相助大隊在各級幹部共同努力下，目前全市共有181隊、1萬2,367名隊員，組織架構涵蓋1個大隊、10個中隊及170個分隊。截至今（114）年10月31日，平鎮中隊下轄16個分隊、1,201名隊員，是本市人數最為堅實的協勤民力組織之一。由於警政勤務繁重，守望相助隊長期投入巡守與通報工作，成為警察同仁在第一線執勤時不可或缺的重要支援力量。包括立法委員暨平鎮中隊長呂玉玲、議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓、市府警察局長廖恆裕、平鎮區長蕭巧如、桃園市守望相助大隊大隊長蕭毓中等均一同出席。

