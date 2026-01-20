平鎮東勢國小學子實踐永續美學 牛奶瓶、舊書變身環保聖誕樹

全校學生蒐集每日飲用後的空牛奶瓶，經清洗整理後再進行堆疊組裝成聖誕樹。(圖/教育局提供)

桃園市平鎮區東勢國小以「綠野仙蹤・永續聖誕」為主題，結合資源回收再利用與自然素材創作，於校園中辦理一系列環保聖誕活動。活動透過環保聖誕樹群、松果藝廊及環保變裝秀等多元形式，引導學生在節慶氛圍中實際參與、動手創作，讓永續理念融入校園生活，展現學校長期推動環境教育的具體成果。

其中校園中最受矚目的「大型牛奶瓶聖誕樹」，是由全校學生蒐集每日飲用後的空牛奶瓶，經清洗整理後再進行堆疊組裝而成，並結合前年「80周年校慶運動會」的裝飾素材再利用，將校園歷史記憶轉化為節慶景觀，象徵資源循環與校史傳承的延續。

校園另一側的「寶特瓶聖誕樹」，以透明寶特瓶進行串接、配色與設計，在自然光照射下呈現繽紛光影效果，營造童話森林般的「綠野仙蹤」意象。閱讀角落則擺放多座「小型折疊書本聖誕樹」，由學生利用回收舊書逐頁對折成立體造型，讓書籍以不同形式延續生命，也為校園閱讀空間增添溫馨節慶氣息。

與聖誕樹布置同步進行的「松果藝廊」，引導學生撿拾校園中自然掉落的松果，經過清洗、分類、彩繪與裝飾，製作成迷你聖誕小物，展示於校園走廊。學生在創作過程中觀察自然、動手實作，讓校園空間宛如森林延伸，呈現自然與藝術融合的節慶景象，也培養孩子對環境的細膩觀察與珍惜之心。

活動另一亮點為「環保變裝秀」，學生運用回收紙箱、包裝紙、布料碎片等素材，自行構思並製作服裝，從設計草圖、剪裁黏貼到實際試穿調整，皆由學生親自完成。透過走秀方式分享創作成果，不僅讓孩子學習表達創意，也在舞台上培養自信與勇氣，展現「簡單、安全、具環保意義」的永續時尚精神。

六年級莊同學表示，擔任自治市環保幹部一起收集牛奶瓶，看到牛奶瓶能變成大型聖誕樹，覺得自己的付出很有價值；三年級呂同學說，折書創作需要耐心與細心，但完成作品後十分有成就感；五年級羅同學和楊同學談起松果作品時表示，「松果做成裝飾品後放在走廊好漂亮，像真的走進綠野仙蹤。」同學也從過程中理解環保的重要性，參與變裝秀的學生分享，穿著自己設計的服裝上台，雖然緊張卻感到非常開心與驕傲，也更願意嘗試新挑戰。

校長林翠玲指出，透過「綠野仙蹤」主題活動，希望學生在參與、創作與合作中理解永續精神，將環保理念落實於校園日常。學生親手完成的每一件作品，不只是節慶布置，更是培養責任感、合作力與行動力的重要學習歷程，讓環境教育真正走進孩子的生活。