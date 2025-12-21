平鎮環保聖誕音樂節登場 廢棄酒瓶再生展創意

一千五百支廢玻璃瓶聖誕樹點亮平鎮，蘇俊賓副市長化身三安環保志工，力挺在地美學。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓二十日晚間前往平鎮區，出席「三安Fun聖誕·瓶安筷樂聖誕音樂節暨客家文創市集」。蘇俊賓表示，連續第三年參與三安社區發展協會舉辦的環保聖誕活動，發現活動規模年年擴大、內容愈發精彩，今年更特別透過廢棄酒瓶的再利用，體現「沒有垃圾，只有放錯位置的資源」之核心價值。

蘇俊賓指出，今年活動最吸睛的聖誕樹，是由社區志工跨里合作、收集近一千五百支廢棄玻璃瓶打造而成。早在十一月初，他已偕同舒翠玲、陳韋曄議員與三安社區發展協會的里長及志工們共同清洗玻璃瓶並組裝環保聖誕樹，在社區夥伴的努力之下，今天順利點燈，蘇俊賓表示，這不僅是美學的呈現，更是環保意識的具體實踐，讓廢棄物轉化為點燈儀式中最閃耀的藝術品，賦予資源第二生命。

蘇俊賓肯定三安社區是桃園推動環境教育與永續發展的模範指標。今年也特別兌現承諾，親自頒發禮物給連續三年在社區繪畫比賽中獲獎的小朋友，獎品為其親手繪製的桃園特色秘境月曆，象徵美學與在地情懷的傳承。蘇俊賓強調，市府將持續支持「福樂三安」等具代表性的社區品牌，與地方攜手打造更具凝聚力的環境。

三安社區發展協會理事長劉尚緯表示，感謝市府連年重視。這場環保節慶不僅成功推動永續觀念，更帶動整個社區共同參與。今年活動自下午展開便人潮絡繹不絕，參與人數突破六百人，遠超預期規模，在寒冬中展現社區團結的暖心活力。

客家局表示，三安社區環保聖誕節今年邁入第三屆，結合各里辦公處力量推動永續生活。三安社區發展協會自一0三年成立以來，致力於老人關懷與公益服務，其創立的「福樂三安」品牌盈餘亦全數回饋社區。未來將持續透過文創與藝術，打造健康友善的成長環境。