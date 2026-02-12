平鎮翁誤信未上市股票投百萬 行員警覺報警成功攔阻保積蓄

平鎮一老翁誤信詐騙投資未上市股票穩賺，幸被銀行行員和員警勸說才保住百萬元定存。（照片平鎮警局提供）

記者丘安／平鎮報導

家住桃園市平鎮區一名彭姓老翁十一日誤信詐騙集團投資未上市股票賺取高額獲利的謊言，準備去銀行解百萬元定存，被機銀行的行員覺得可疑報警處理，經警方勸說之後，老翁才知被騙並保住百萬元積蓄。警方再次呼籲，凡是標榜「高獲利、穩賺不賠」、「內線消息」或推銷「未上市股票」的投資，都是典型的詐騙陷阱。

平鎮警局指出，一位家住桃園市平鎮區彭姓老翁（六十五歲）誤信詐騙集團可以透過投資未上市的股票賺取高額獲利，並向他宣稱自己獲利不少，十一日下午前往平鎮區中豐路土地銀行準備解除一百萬元定存。

警方說由於老翁臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問避重就輕，虛應回復資金用途，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，總算守住紅包錢！

起初老翁仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙他投資發財，為避免老翁在銀行遭受驚嚇或尷尬，員警耐心將其帶回派出所平復情緒，並主動提供多起類似的「假投資」詐騙案例影片與報導。老翁才如夢初醒，驚覺自己險些落入陷阱。

警方也再次籲，凡是標榜「高獲利、穩賺不賠」、「內線消息」或推銷「未上市股票」的投資邀約，都是典型的詐騙陷阱。民眾應保持高度警覺，切勿輕信來路不明的投資管道，以免畢生積蓄化為烏有。