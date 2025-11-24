平鎮警前往復旦國小宣導，提升學生交通安全觀念。





桃園市平鎮警分局為加強學童交通安全觀念，並營造友善的通學安全環境，24日上午特別前往轄內復旦國民小學，攜手校方共同舉辦交通宣導活動。現場除了安排生動有趣的宣導內容，學童們也踴躍發言提問，互動熱烈，讓整場活動充滿了活力與朝氣。

平鎮警方表示，鑑於各地行人違規、未禮讓行人而導致之交通事故，為持續維護行人路權與安全，自11月1日起除針對「車輛不禮讓行人」及「行人違規」等行為加強取締外外，也特別前進校園進行交通宣導，讓交通安全觀念能向下扎根。

警方特別感謝復旦國民小學的邀請辦理交通宣導活動，期盼透過寓教於樂的互動模式，讓正確的交通安全觀念從小扎根，並呼籲社會大眾共同重視校園周邊交通，攜手為孩子們打造一條平安回家的路。

