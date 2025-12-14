平鎮警加強取締大型車違規，展現執法決心 。​





為避免大型車輛違規肇事造成嚴重傷亡、守護用路人「行」的安全，桃園市平鎮警分局自11月29日起特別規劃「大型車輛違規取締專案」勤務。經統計，取締成效較去年同期大幅增加38%，展現警方對於大型車輛交通違規「零容忍」的決心。

平鎮分局交通組組長王瑞程表示，經統計 11 月 29 日至 12 月 13 日期間，警方針對大型車輛「超載、超速、闖紅燈、貨物捆紮不牢、違規行駛禁行路段及違規停車」等重點項目強力執法，共計取締 110 件。較113年同期取締 80 件大幅增加 38%。警方強調，未來將持續加強稽查力度，盼能提升駕駛人的守法意識與防禦駕駛觀念，以有效降低事故發生率。

除此之外，平鎮警方也特別針對轄內 14 家大型車輛業者進行交通安全宣導，要求業者落實「源頭管理」，務必強化所屬駕駛人的行車安全觀念與車輛保養維護。呼籲業者善盡企業社會責任，嚴格律定駕駛遵守「慢、看、停」原則，盼透過「嚴正執法」與「柔性宣導」雙管齊下，徹底消弭潛在的交通風險。

平鎮警方表示，維護交通安全是警方持續性的重點工作，未來將不定期針對大型車輛違規熱點加強稽查，絕不鬆懈。同時也籲請駕駛朋友務必遵守交通規則，切勿心存僥倖。同時，提醒民眾注意大型車輛內輪差及駕駛視線死角的問題，遇到大型車轉彎時，務必保持安全距離，以維護自身安全，共同營造一個友善、安全的交通環境。

