平鎮警年節守護治安 張善政親贈慰勞禮品表達謝意
「115年加強重要節日安全維護工作」於2月9日晚間22時啟動，桃園市長張善政今(12)日特別前往平鎮警分局，親自慰勉第一線執勤員警與五大協勤民力，並頒贈慰問金及慰勞禮品，希望警方及協勤民力在過年期間，感受到市府的溫暖。
張善政表示，桃警團隊過去一年不分晝夜辛勤付出，尤其春節期間氣溫嚴寒，員警仍須堅守崗位，強化治安與交通作為，他代表市民表達最深謝意。同時，張善政也特別感謝包括立委呂玉玲及多位地方議員、協勤民力團體的支持，展現桃園「警民合作」的最佳典範。
分局長李維振也表示，平鎮警分局全體同仁及協勤民力均感謝市長親自慰問，分局全體同仁已做好萬全準備，除加強金融機構、人潮聚集處所等重點區域巡邏外，也會針對平鎮區各易壅塞路段落實交通疏導，確保春節期間「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，讓每位市民都能平安過好年。
南韓法院於今天(12日)判決，前內政部長李祥敏(Lee Sang-min)因在2024年戒嚴危機中所扮演的角色，被判處7年徒刑。 前總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)於2024年12月突然宣布實施戒嚴，派遣武裝部隊進駐首爾國會，並中止文人政府運作。 首爾中央地方法院(Seoul Central District Court)認定，李祥敏曾指示相關單位切斷對被視為批評尹錫悅的媒體機構供電。 合議庭在電視轉播的宣判中指出：「叛亂行為破壞民主核心價值，因此必須予以嚴懲。」 法官並表示，李祥敏下令國家消防廳配合切斷媒體機構的水電，已構成參與叛亂，因此判處7年有期徒刑。 法院同時認定李祥敏涉及偽證罪，因其在先前庭訊中否認曾下達相關指令。 尹錫悅將於2月19日出庭，面臨叛亂罪指控，最重可能被判處死刑。 現年65歲的尹錫悅已於去年4月遭國會彈劾並解除總統職務。(編輯：宋皖媛/陳士廉)
（中央社記者張榮祥台南12日電）因應極端氣候短延時強降雨，台南市政府今年度編新台幣2200萬元，預定協助全市70所學校設置及汰換防水閘門，且在汛期前完成，強化校園防災整備。
[NOWnews今日新聞]由高雄市政府教育局主辦的「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」將於2月20日至2月22日，每日上午10時至下午5時在高雄港18號碼頭盛大舉行。參加比賽可獲贈蠟筆，還可現場抽扭...
曾在2024年獲得唐獎永續發展獎的奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi），在隔年的2025年又獲得諾貝爾獎化學獎，近日受邀來台出席Healthcare conference Taipei 2026，今（12日）下午他偕同加州大學柏克萊分校計算、數據科學和社會學院的Jennifer Chayes院長等該校的三位貴賓一同前往唐獎基金會，受到陳振川執行長及全體同仁的熱烈歡迎。
詐騙集團以境外竄改電話及假冒公務機關名義行騙，法務部提醒對於來電顯示異常號碼務必提高警覺，呼籲民眾落實「不回電、不給個資、不依指示操作」三不原則，守護財產安全。（請聽ＡＩ報導）。 法務部屏東執行
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森今天表示，針對有關蘋果新聞（Apple News）推廣左翼媒體新聞並打壓保守派刊物內容的指控，已向蘋果公司表達關切。
（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄動保處葉姓前處長涉接受多家寵物業者招待，審查相關文件時護航過關，檢方訊後諭令50萬元交保。高雄市農業局長姚志旺表示，除了將涉案人調離原職務外，已啟動行政調查。
大陸國務院以「深化拓展人工智慧＋、全方位賦能千行百業」為主題，舉行第十八次專題學習。國務院總理李強主持會議，上海人工智慧實驗室主任周伯文作專題講解，副總理丁薛祥、張國清及國務委員吳政隆參與交流。
疾管署今（12）日公布今年首例百日咳確定病例，為北部5個月大男嬰，已按時程接種2劑百日咳疫苗，於今年1月23日起出現咳嗽、喘鳴音、流鼻水及鼻塞症狀，持續就醫但症狀未改善，並出現陣發性咳嗽、呼吸喘等情形，後至醫院就醫，經採檢通報，於2月10日確診為百日咳，目前個案症狀已改善。家庭接觸者4人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及評估預防性投藥，將持續健康監測至3月4日止。
[NOWnews今日新聞]世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的膳馨台菜餐廳，選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，推出春節限定聯名「麻油雞麵包」，把傳統料理轉化為可分享的年節記憶，讓台灣人冬天最熟悉的...
曾在 2020 年總統大選前夕捲入共諜案的港籍向心、龔青夫婦，在經歷長達四年的司法訴訟後，最終獲判無罪確定。龔青事後欲向法務部調查局申請當初遭跟監、拍照的相關資訊，準備用於出版回憶錄，卻遭調查局拒絕。龔青不服提起行政訴訟，高等行政訴訟庭昨（12）日做出判決，認定龔青具「香港居民」身分，不符合《政府資訊公開法》規定的申請資格，判決龔青敗訴。
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣九九峰動物樂園今天表示，派團隊進駐宜蘭縣樹懶餐廳照顧動物、運作管理，但非收購，盼透過暖心介入，化解大眾憂慮，更希望凝聚大眾愛心一起陪伴「萌寵們」走過風雨。
（中央社記者蘇志畬台北12日電）中華職棒中信兄弟隊37歲投手鄭凱文傳出腳踝韌帶受傷伴隨輕微骨裂，兄弟球團今日表示，全力協助復健與治療，評估5月份能夠參與復健賽。
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大弊案，檢調昨日發動搜索約談，訊後對高金素梅的資深助理兼心腹張俊傑聲押禁見。台北地院認定，張俊傑涉犯貪污、詐欺、偽造文書、不實會計憑證及洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，加上共犯間如何分工尚待檢方釐清，張俊傑有勾串共犯的可能。法官考量，本案犯罪情形嚴重，對社會治安危害很大，認為有羈押禁見的必要，於今（2/11）日深夜裁准。