平鎮警強力取締大型車違規 成效提升逾八成

平鎮警強力取締大型車違規。





為有效降低大型車輛肇事風險，桃園市政府警察局平鎮分局自11月29日起，展開為期一個月的「強力取締大型車違規」專案行動。根據最新統計，專案期間共取締各項違規達165件，較去年同期的90件大幅成長83%，展現警方維護交通秩序、保障市民用路安全的堅定決心。

平鎮分局交通組組長王瑞程表示，近期各地頻傳涉及大型車輛的重大交通事故，造成嚴重傷亡與財產損失。經數據分析，大型車的違規行為往往是事故發生的主因，為此警方特別鎖定轄內易肇事路段，強化巡邏密度並嚴加取締，期盼透過執法韌度，有效預防悲劇重演。

廣告 廣告

平鎮警分局自114年11月29日至12月28日展開為期一個月的「取締大型車違規」專案勤務，規劃警力在多事故路段加強巡邏，根據統計，專案期間共取締大型車各項違規165件，較去年同期90件取締成效增加83%。警方也強調，執法並非最終目的，而是希望藉由嚴格取締轉化為守法動力，建構更安全的交通環境。

平鎮警分局呼籲，大型車因車體高大，存在視野死角與內輪差等潛在風險，駕駛人應時刻保持防禦駕駛觀念，轉彎時落實「慢、看、停」；同時提醒一般用路人，行經大型車旁時應保持安全距離，切勿搶快或進入視覺死角。警方將持續滾動式調整勤務配置，維持執法強度，守護每一位市民平安回家的路。

更多新聞推薦

● 用腳走、用時間證明 陳亭妃：已準備好承擔台南