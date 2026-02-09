平鎮警春節前夕守護行車安全 改善13事故熱點標誌、反光鏡

此次檢測重點在於幹、支道之停讓號誌、標誌及標線，發現缺失立即由施工單位現勘並限期改善。圖：警方提供

為加強防制春節期間交通事故，桃園市平鎮警分局深入分析平鎮區事故熱點，與桃園市交通局、平鎮區公所、中壢工務段及各里里長，共同檢視轄內道路交通設施，以期達到民眾安心、交通順暢之工作目標。

春節期間，警方除持續強化勤務作為、嚴防事故。圖：警方提供

平鎮分局表示，為防制春節期間交通事故發生，特別分析114年平鎮區各類道路交通事故案件，挑選易發生事故之時段、交岔路口及路段，與各主管機關實地走訪，針對路面標誌、標線及號誌設置的適切性進行逐一檢視。

此次檢測重點在於幹、支道之停讓號誌、標誌及標線，發現缺失立即由施工單位現勘並限期改善。除此之外，針對路面、巷弄與路口反光鏡，如有破損即刻通報修繕，確保駕駛視角無阻及行車安全。截至115年2月8日止，已辦理會勘16場、並已完成13處改善。

平鎮分局也呼籲，請民眾務必遵守各項交通規則。春節期間，警方除持續強化勤務作為、嚴防事故外，更將結合協勤民力全力投入交通疏導，維持主要幹道與景點交通順暢，讓每位民眾都能平安歡慶春節。

