平鎮警聯手農會防搶演練 守護民眾安心過好年

平鎮分局聯合平鎮區農會，實施模擬防搶演練及阻詐宣導。





為確保115年春節期間社會治安，桃園市平鎮分局4日特別聯合平鎮區農會，實施模擬防搶演練及阻詐宣導。此次行動不僅展現警方打擊犯罪的決心，更旨在強化金融機構面對突發狀況的反應能力，提升民眾的安全感與信賴。

平鎮分局分局長李維振表示，年關將近，民眾或公司行號如需提領大額現鈔，務必提高警覺，仔細觀察周遭可疑人事物。此外，警方也隨時提供「護鈔協助」申請，請民眾多加利用這項服務，由警察同仁全程守護財產安全，讓大家都能平安守住荷包，安心迎接馬年佳節。

另為防止民眾遭詐騙集團欺騙，平鎮警分局也積極執行打詐策略，並與轄內金融機構建立聯防機制，共組防詐友善通報網，加強宣導反詐的最新資訊；日前分局長李維振也特別前往轄內金融機構，公開表揚協助阻詐有功人員，並頒發感謝狀及商品禮券，除感謝他們協助攔阻民眾遭詐外，也希望他們能在年節前，持續積極守護民眾財產的安全。

警方強調，115 年重要節日安全維護工作將圍繞「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。針對春節前後金融機構、超商等現金交易熱絡場所，警方將加強巡守。希望能透過實際的宣導成效，讓每位民眾都能安心過好年！

分局長李維振前往轄內金融機構，公開表揚協助阻詐有功人員，並頒發感謝狀及商品禮券。

