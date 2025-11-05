平鎮警11月啟動交安大執法 盼提升民眾正確用路觀念

平鎮警分局自114年11月1日起至11月30日止，強化取締「車輛不禮讓行人」、「行人違規」等違規行為。圖：警方提供

為展現對行人交通安全之重視，落實行人通行權益之保障，桃園市平鎮警分局自114年11月1日起至11月30日止，將依據轄區交通特性，針對易肇事及違規熱點路口，縝密規劃專案勤務，強化取締「車輛不禮讓行人」、「行人違規」等違規行為，以具體執法行動，彰顯維護行人安全之決心。

警方期望透過嚴格執法，強化民眾正確用路觀念。圖：警方提供

交通組長王瑞程指出，為有效防制行人事故並提升車輛禮讓文化，桃園市警察局配合全國同步執行「行人交通安全大執法」專案，自114年11月1日起，重點執法項目包括「不暫停讓行人」及「行人違規」。期望透過嚴格執法，強化民眾正確用路觀念，降低行人事故與傷亡，逐步實現「道路交通事故零死亡」之願景。

廣告 廣告

此外，警方也將持續透過多元媒體、社群平台及地方集會等管道，積極宣導「路口慢看停」安全觀念，「慢」接近路口，減速慢行；「看」擺頭觀察左右後方人車動態；「停」暫停禮讓行人優先通行。藉由教育與宣導並進，提升駕駛人與行人的守法意識，共同建構更友善、更安全的用路環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

八德外役監高齡受刑人體驗園藝DIY 培養正向情緒

桃園分署11/11拍賣逾43萬顆泰達幣 另有金店面、商辦等你投標