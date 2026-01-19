平鎮議員選戰 藍白尋最大公約數

桃園市議員選舉平鎮區應選6席，現任國民黨舒翠玲、黃敬平、陳韋曄確定尋求連任，民進黨下屆平鎮區僅提名2席，除現任王珮毓及劉仁照外，外界預估另一楊家俍可能將以無黨籍參選。然而藍白新人有意參選者多，地方有聲音認為國民黨與民眾黨新人可一起初選，為藍白合尋求最大公約數，是否初選及相關規則，有待市黨部進一步協商。

國民黨平鎮區參選新人桃園市政顧問彭柏霖，街頭小巷已掛出多幅競選看板尋求支持，他更與同為新人參選的中壢區吳睿霖、楊梅區古振豐合體，訴求國民黨團結的年輕新勢力，期盼3人一起贏得初選。他提到，自己從去年10月就開始勤跑基層大小活動，為了貼近年輕選票，也拍短影音介紹平鎮建設、宮廟信仰中心甚至替工廠職缺徵人，眼看現況藍綠惡鬥嚴重，期盼有機會為家鄉服務，讓更多弱勢族群得到應有的幫助。

民眾黨目前浮出檯面有意參選者，包含前桃園市黨部主委高宇彥、福林里長彭士益，另曾在中壢區競選市議員失利的吳正吉也加入白營，積極勤跑平鎮地方上大小活動，期盼打開聲勢尋求支持。

面對下屆平鎮區市議員選戰，以目前局勢來看，舒翠玲認為，各縣市都希望藍白合，如果有太多人角逐屆時也只是分散票源，漁翁得利的將會是民進黨，本屆國民黨並未初選民調，然而下屆有意參選者多過現任議員人數，基層也有聲音認為，可讓藍白新人一起民調，避免自相殘殺進而選出最強的參選人，才能讓藍白合作爭取最多席次，目前市黨部對於平鎮區是否初選及相關規則尚未拍板定案，可能也是一項可以協調的方案。