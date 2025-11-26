平鎮車禍三人受傷 警方將調查釐清

平鎮區復旦路二段車禍三人受傷，所幸都意識清楚，自小客差點就衝入賣水煎包的攤子。（桃園消防局提供）

記者丘安／平鎮報導

桃園市平鎮區復旦路二段二十五日清晨發生一起一部自小客與一部小貨車的通事故，兩車共有五人受傷，但其中兩名拒救護人員送往附近醫院救治，其他三人則被送醫救治，兩車為何會發生事故，警方將深入調查釐清。

桃園市消防局指出，二十五日清晨三時五十三分許，消防局接獲通報，指在桃園市平鎮區復旦路二段十一附近前發生車禍，兩部車撞在一起，消防局據報後立刻指派鄰近消防隊救護三部和一部消防車前往救護。

據趕到現場救人員指出，現場有一部自小客和一部小貨車被撞，所幸兩車內的五個人都沒有被困在車內，消防救護人員將受傷民眾隨即送往附近的醫院救治，警方也派員到現場了解車禍原因和肇事經過。

另據消防局指出，兩車內共有五人，其中有兩人傷勢較清不願就醫外，其他三位被送的分別是現年二十二歲的陳姓男子、十六歲的戴姓女子和十五歲的潘姓少女，三人意識都清楚，只是四肢和雙腿有多處受傷。

全案現由警方調查和釐清真正肇事原因。