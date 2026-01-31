平鎮農業成績亮眼 桃市府全力協助品牌行銷

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市副市長蘇俊賓今（31）日出席「平鎮區農會農民節慶祝活動」，蘇俊賓表示，平鎮區農會在薛能霖理事長及農會幹部的帶領下，持續種植出優質的農特品，繳出漂亮的成績單，他除了向所有農友表達謝意外，也指出市府將持續支持農會及農民朋友並加碼補助，帶領桃園農業向上發展。

蘇俊賓表示，過去平鎮區農會反映農民需要，舉凡病蟲害防治、永續與智慧農業投資、青農輔導、機具設備補助等，桃園市政府都在第一時間全力支持，給予充分的經費協助，支持地方農業發展。而他過去幾年來參加了許多平鎮區農會指標性的活動，像是酸菜節時與大家一同種植芥菜、也下場體驗踩製酸菜、蘿蔔節時醃製蘿蔔等，而採用在地有機「黑葉白菜」製作的神農水餃也讓他回味無窮，期許平鎮推展出更多讓桃園領頭羊的好產品。

廣告 廣告

此外，蘇俊賓也特別表揚平鎮區農會和農友的傑出表現：平鎮區農會家政班榮獲農業部全國特色家政班「味之香」殊榮；青農吳成富榮獲永續農業傑出人物獎首獎；黃金氵琴榮獲桃園市苦茶油品評優選，而謝禎漢則勇奪拉拉山高山烏龍茶金質獎，展現平鎮區堅強的農業實力。

農業局長陳冠義表示，平鎮區農會致力於傳承客家「勤儉、惜食」的精神，透過定期舉辦客家美食節（酸菜節、冬瓜節、蘿蔔節），成功發揚傳統醃漬工藝。平鎮區不僅擁有知名的黑毛豬，近年更積極開發多元農產，市府補助農會研發多款熱銷商品，包括：神農水餃、結合客家特色酸菜與梅干菜，呈現道地風味的客家包子，近期也推出了納入在地秈香米製成的米鳳梨酥、米莓果酥及產銷履歷蜂蜜，搭配精美文創包裝，成功打入消費市場。(圖：記者劉蘇梅翻攝)