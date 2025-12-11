平鎮長青學苑結業盛典逾500人到場 成果展與聯誼座談溫馨登場

區長蕭巧如頒發夫妻同心學習模範獎。





桃園市平鎮區公所為促進長青學苑師生情誼，並展現多元學習成果，11日於平鎮婦幼活動中心盛大舉辦「114年度結業成果展暨師生聯誼座談會」。活動現場湧入超過500名長青學苑師生熱情參與，大家齊聚一堂，共享結業的榮耀與喜悅，並透過座談交流彼此學習心得，場面溫馨熱鬧。區長蕭巧如、立法委員與市議員亦親臨致意，向學員們表達祝福與肯定。

區長蕭巧如表示，為因應高齡社會需求，平鎮區公所近年積極強化長青學苑的課程與社區據點，持續深化並擴展各項高齡學習服務，讓長青學苑成為平鎮推動終身教育的重要基地，公所透過多元課程設計、跨域資源整合及社區參與機制，陪伴長者走入學習場域，透過新知、藝術與運動中提升生活品質。她也期勉學員持續保持熱忱，勇於嘗試，讓退休生活更加健康、多彩。

區長蕭巧如頒發優良志工服務楷模。









結業典禮在悠揚樂音中溫暖揭幕，由司儀班學員擔綱主持，展現「學以致用」的成果。現場更由各班級輪番上陣，包括二胡與客家三腳採茶戲、國台客歌謠、日語歌唱、舞蹈、太極導引等多項精彩演出，充分呈現學員們一整學期的努力與自信，贏得滿堂喝采。活動中同時頒發「夫妻同心學習模範獎」，以及表揚「優良教師」與「優良志工服務楷模」，感謝師資與志工的付出，共同打造友善且優質的高齡學習環境。

平鎮區長青學苑自105年創辦以來，致力營造高齡友善的在地終身學習環境，至今已累計服務逾一萬人次，深受長者好評。今年度開設78個班級，課程據點遍佈平鎮區12處社區活動中心，內容涵蓋語言、藝術、健康促進、社會參與等多元主題，滿足長者不同興趣與需求。特別是具有地方文化特色的客家課程，以及各班持續推動的「藝術下鄉」服務，如社區關懷據點表演、老人長照機構交流及重陽敬老活動等，處處可見長青學苑積極投入社區、傳遞溫暖的足跡，實踐「活躍老化、樂在學習」的核心精神，讓長青學苑成為社區中一座承載知識、文化與溫情的重要堡壘。

平鎮區長青學苑114年度結業成果展暨師生聯誼座談會大合照。









