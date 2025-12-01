平鎮高中黑豹旗奪冠 拿下隊史第8冠

球賽主播說道，「抓第1個球選擇出棒，左外野方向的高飛球，最後落地要形成安打了。」

平鎮高中3局下半首開紀錄，游擊手邱聖安敲出適時安打，幫助平鎮先馳得點；黑豹其全國高中棒球大賽，週日下午在新莊棒球場進行冠軍戰，由隊史7冠的平鎮高中，對決首度闖進冠軍戰的羅東高工。

球賽主播說：「打者是高宥軒，這一棒把球打成了是中間方向的平飛球，落地要形成安打了。」

就算羅東高工換投，高宥軒還是敲出帶有2分打點的平飛安打，幫助平鎮在這個半局攻下3分。羅東高工下個半局展開反攻，3壘有人的局面，

球賽主播表示，「左半邊車布邊的安打出現了，羅東高工要開胡了，而且這個球一路滾到了左半邊，卡在牛棚區。」

今（2025）年U15亞青國手楊家源敲出長打，幫羅東高工在4局上半追回1分。不過平鎮4局下半再度發動攻勢，滿壘無人出局發動強迫取分戰術。

球賽主播說：「哎唷，這個強迫取分還執行了出來，守備員沒有辦法處理好。」

彭成安成功執行強迫取分，幫平鎮再把領先擴大到3分。7局上半羅東高工最後得分機會，可惜盜壘失敗，最終平鎮高中就以4比1擊敗羅東高工，拿下本屆黑豹其冠軍。

奪得隊史第8冠的平鎮高中，和首度闖進冠軍戰的羅東高工，這個冠軍戰組合，將在12月底迎戰日本甲子園聯隊，上演「黑豹旗對決甲子園」的熱血戲碼。