平鎮高中８度擁黑豹旗

黑豹旗青棒賽30日在新莊棒球場進行冠軍戰，平鎮高中以4比1擊敗羅東高工拿下冠軍，選手衝進場內潑水慶祝。（中央社）

本報綜合報導

黑豹旗青棒賽冠軍戰昨在新莊棒球場登場，平鎮高中投打發揮，終場以4比1擊敗羅東高工、奪下隊史第8冠。貢獻2分打點的高宥軒拿下賽會MVP。

黑豹旗青棒賽平鎮高中昨天與首度打進冠軍戰的羅東高工交手，平鎮3局下有攻勢，靠著四壞保送、犧牲觸擊，2人出局後劉桓宇選到四壞保送，邱聖安適時安打幫助球隊先馳得點，靠著保送、高宥軒安打、一棒再添2分。

羅東高工4局上突破平鎮高中先發投手吳丞顥投球，楊家源適時二壘打，幫助球隊追回1分，但攻勢沒有延續。

廣告 廣告

平鎮4局下再有攻勢，曾乙喆率先敲出安打，吳柏承遭觸身球保送，靠著彭成安強迫取分戰術，犧牲觸擊點成內野安打，送回球隊第4分，平鎮順利奪下隊史第8冠。

平鎮奪下隊史第8冠，MVP則給貢獻2分打點的高宥軒；先發投手吳丞顥昨天總計用70球投5局，被敲出3支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下冠軍戰勝投。

平鎮高中拿下隊史第8冠，貢獻2分打點的高宥軒拿下賽會最有價值球員（MVP）。（中央社）

邱聖安冠軍戰3打數敲出1支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，也拿下明星球員最佳游擊手獎；高宥軒則拿下賽會最有價值球員（MVP）。

平鎮高中曾乙喆拿下打擊獎、明星球員最佳指定打擊獎，蔡辰瀧拿下明星球員最佳投手獎，巫宏威為最佳一壘手；羅東高工郭靖源拿下投手獎，邱昱承為明星球員最佳捕手，李信謙為最佳三壘手，溫以恩為最佳外野手。

高苑工商季軍，洪祈恩拿下打點獎，金再恩為明星球員最佳二壘手，羅暐捷為明星球員最佳外野手；台東體中排名殿軍，林宗賓拿下明星球員最佳外野手獎；成大南工黃宇揚拿下全壘打獎。