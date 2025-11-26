平鎮龍潭客家庄 新人力拚老將

張贊聞宣布爭取民進黨龍潭區市議員初選提名，他從11月21日起每天站路口爭取選民支持。（呂筱蟬攝）

桃園市平鎮及龍潭區是客家大本營，平鎮區應選6席，現任除綠營楊家俍動向受關注外，其餘都將尋求連任。龍潭區應選3席，國民黨現任徐玉樹及劉熒隆尋求連任，還有本屆落選的林昭賢將捲土重來，民進黨僅1席提名空間，除現任張肇良，另有張贊聞已開始站路口尋求支持，爭取明年初選提名。

平鎮區國民黨歷屆提名3至4席，現任舒翠玲、黃敬平及陳韋曄尋求連任，另桃園市政顧問彭柏霖已掛出多幅競選看板，外界認為他屬性偏藍，屆時會以國民黨或無黨籍加入競選，有待觀察。

綠營現任劉仁照、王珮毓尋求連任外，楊家俍本屆參選平鎮龍潭立委時，自曝20多年前網路貼文觸法留前科退選，自此在地方上鮮少看見他的身影，雖然其助理對外聲稱楊下屆會繼續參選市議員，然而綠營有鎮興里長黃志杰、復興里長彭恭偉有意填補他的空缺加入選戰。

本屆曾以無黨籍參選平鎮區市議員失利的高宇彥，加入民眾黨並成為桃市黨部主委，該黨有內規黨公職不得帶職參選，他也在10月請辭，後續動向有待觀察。同黨福林里長彭士益可能也有意願參選，曾在中壢區競選市議員失利的吳正吉也評估轉戰平鎮區，以民眾黨身分投入選戰。

龍潭區向來藍大於綠，呈現藍2綠1局面。前市議員林昭賢本屆連任失利，先後擔任市府客家事務局長、客家文化基金會副執行長，期間他在龍潭積極參與大小事，地方實力讓尋求連任的徐玉樹及劉熒隆無法輕忽。

民進黨現任張肇良若沒意外將尋求連任，同黨則有正國會桃園信賴之友會龍潭聯合分會會長張贊聞，宣布爭取初選提名，他從11月21日起每天站路口爭取選民支持，盼為家鄉服務。