平鎮 下水道施工 警增義交疏導車流

桃園市平鎮區民族路二段鄰近新屋交流道，平日車流量大，加上近期汙水下水道工程施工占用車道，尖峰時段車流壅塞，市議員黃敬平要求相關單位加強疏導。（呂筱蟬攝）

桃園市平鎮區民族路二段鄰近新屋交流道，因周邊生活圈交通量大，加上近期汙水下水道工程施工占用車道，尖峰時段車流壅塞、回堵嚴重。國民黨市議員黃敬平日前邀集相關單位會勘，要求立即強化交通維持措施、改善工區動線，並增派義交協助指揮。市府水務局回應，將優先調整工區交通疏導，讓該路段同時確保施工與交通管理品質都不打折。

黃敬平說明，民族路二段與232巷、正光街連接多處社區，是上下班尖峰的重要通勤動線，一旦路口受阻，容易造成車流回堵至中壢交流道周邊，嚴重影響行車效率。目前尖峰時段車流量大，加上工區占用1個車道，使原本就緊湊的路幅更顯擁擠，因此請中壢警分局協助增派義交於路口站崗指揮，保持路口淨空，避免因車輛停滯導致交通壅塞。

他也提到，針對汙水下水道施工造成的交通衝擊，要求施工單位全面檢討交通維持計畫，目前工區漸變段過短，用路人往往來不及提前變換車道，易出現突然切換、急煞等危險情況，且夜間工區照明不足，也影響義交與駕駛人的視線，增加行車與執勤風險。他要求立即改善包含工區延長漸變段、增設照明設備、調整義交站位距離等項目，以保障所有用路人及工作人員安全。

水務局回應，將優先調整工區交通維持，包含延長漸變段約5至10公尺、於夜間增設水管燈提升能見度。中壢警分局也表示將在尖峰時段增派義交指揮交通，協助疏導周邊車流。

黃敬平強調，交通順暢與施工安全同等重要，不應犧牲任一方。他要求水務局、警分局與施工單位密切協調，務必於短期內完成交通疏導調整，讓民族路二段在工程期間仍能維持基本的交通秩序與安全。