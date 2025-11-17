平鎮3歲童與父親走散急哭 波麗士化身保母安撫

在平鎮警分局協助下，順利在公園周遭找到女童父親，幫助父女團圓。圖：讀者提供

桃園市一名3歲女童昨(16)日午後與父親到平鎮區的民俗公園遊玩，女童因為太過沉醉在遊樂設施中，不慎與同行的父親走散，嚇得蹲在路邊大哭，熱心路人見狀馬上報案。最終在平鎮警分局員警的協助下，順利在公園周遭找到女童父親，幫助父女團圓。

女童的父親也用力擁抱女兒，不斷點頭向警方道謝。圖：讀者提供

平鎮派出所副所長劉峻瑋表示，位於平鎮區上海路的民俗公園是桃園市知名的親子景點，常有許多家長帶著孩童到此遊玩，一名與父親一同前往的3歲女童因為過於沉醉在遊樂設施中，回過神來發現父親不見，嚇得蹲在人行道上大哭，路人發現趕緊報案求助。員警林思翰與古一翔接獲報案到場，立即上前安撫女童情緒，待女童冷靜後再耐心詢問相關資料，所幸女童記得自己名字。員警也準備飲水讓女童、陪她聊天，分散她難過的心情，充當臨時保姆照料女童。

劉峻瑋進一步提到，員警研判女童的家人應該正著急的在公園四處尋找，於是帶著女童徒步在公園尋找家人，果不其然遇見驚慌失措的女童父親，女童見到爸爸後相當激動，立刻衝上前抱緊痛哭，女童的父親也用力擁抱女兒，並不斷點頭向警方道謝。

