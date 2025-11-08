平面設計大師福田繁雄典藏展高雄登場 妻女來台出席盛會
〔記者許麗娟／高雄報導〕日本設計大師福田繁雄的經典作品，相隔15年再度於台灣完整展出，高雄科技大學接手原典藏於東方設計大學的福田繁雄超過3000件的作品及手稿，策畫「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」，即日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展，昨(7)日開幕儀式上，福田繁雄夫人福田靖子與女兒福田美蘭亦親臨現場，並由2024年國家文藝家得主林磐聳教授於現場進行導覽。
福田繁雄被譽為「視覺語言的魔術師」，與德國 Gunter Rambow、美國 Seymour Chwast 並列為當代世界3大平面設計大師。他的作品以錯視、雙關與幽默手法顛覆傳統，將哲理與詩意注入平面圖像，挑戰人們對「看見」的想像。
此次展覽精選超過百件原版海報與珍稀手稿，分為「一日狂想」與「關係」兩大展區，完整呈現大師如何在生活節奏與人際張力之間，以錯覺、空間與符號語言構築出具思想深度的視覺幻象，妻女來台參與盛會，也感謝福田繁雄的設計精神能夠在台灣被完整呈現並且延續下去。
「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」即日起至11月18日在高雄市文化中心至高館登場，並於高科大建工校區藝文中心同步展出至2026年1月15日。可看見福田繁雄透過設計，以幽默與洞察重新定義人類的視覺經驗與創意疆界。
