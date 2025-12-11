平面道路當高速公路！男飆速106撞死女騎士 調解成立獲緩刑

陳男在速限50的道路飆到106撞死騎士，高院改判1年、緩刑2年並依調解賠償。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子在最高速限50公里的道路飆到時速106公里，撞上前方機車釀成死亡車禍，一審依過失致死判刑後，檢方與陳男不服上訴，高院改判有期徒刑1年、緩刑2年，但要依和解內容賠償家屬。

最高速限50公里路段，陳男開車時速卻達106公里，超過路段最高速限40多公里，未注意車前狀況，與機車騎士發生碰撞，導致對方死亡。台南地院依刑法過失致死罪，並依道路交通管理處罰條例加重其刑。

一審宣判後，檢察官認為陳男犯後態度不佳、未積極與家屬調解，量刑偏輕而上訴。陳男則向高院主張，他案發後主動向到場員警承認肇事，也與死者子女聯絡，希望和解，但雙方談不攏金額，不應把和解破局的責任算在他身上，認為原判刑度過重。

高院指出，量刑由事實審法院裁量，須符合罪刑相當原則，被告有利與不利情狀都應一併評估。本案審理期間，陳男與被害人家屬在法院調解成立，約定賠償金額與給付方式，家屬在調解筆錄中表示，同意法院從輕量刑。合議庭認為，原審判刑時尚未出現這項情況，未納入考量。

合議庭指出，陳男在速限50公里路段卻以時速106公里行車，道路安全意識不足，依道交條例加重其刑；但他在警方尚未查出肇事人前即主動承認，符合自首減刑規定，本案肇事因素由雙方共同造成，又已與家屬調解，家屬同意給他緩刑機會。法院因此撤銷一審刑度，改判陳男有期徒刑1年，宣告緩刑2年，並將調解內容列為緩刑負擔，如未依約賠償，恐被撤銷緩刑。

