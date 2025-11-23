一年不到30頭奇跡肉品！秋田牛狂饗開吃 這部位每片都比阿部瑪利亞臉大

記者李鴻典／台北報導

秋冬味蕾進入最迷人的「食欲之秋」，集結肉鋪與餐廳的精緻肉品概念店RÒU BY T-HAM於年底推出「秋田牛限定套餐」，邀饕客以舌尖展開一場只屬於內行人的味覺盛宴。

阿部瑪利亞（左）與好友李采潔（右）搶先開箱「秋田牛限定套餐」。（圖／品牌業者提供）

秋田牛因日本國產牛產量極低、台灣一年僅能配額約 30 頭，被譽為「夢幻和牛」。此次RÒU肉屋特別將極致熟成空運來台的稀有秋田牛，搭配肉屋職人主廚打造「雪國溫柔脂香」的奢華體驗，於即日起至12/24期間推出「RÒU x 秋田牛狂饗」火鍋季限定套餐。

RÒUx秋田牛狂饗雙套餐。（圖／品牌業者提供）

RÒU邀在台超人氣日本藝人阿部瑪利亞搶先開箱品嚐。她笑稱：「一般和牛的油脂比較豐富，我平常去吃壽喜燒都是吃一兩片就飽了……但『秋田牛』是吃日本米長大的，我也是吃日本米長大的，可能油脂比較習慣，今天不小心就吃了6片！」品嚐過程中，她甚至拿起比臉還大的頂級肉片驚呼：「這真的太誇張了！」品味之餘，對餐廳的空間和佈置也留下了美好的印象。

阿部瑪利亞特別喜歡肋眼部位，驚呼肉片「比臉還大」。（圖／品牌業者提供）

秋田縣以白米聞名，是僅次於新潟與北海道的日本第三大稻米產地，有「米鄉秋田」之稱。當地畜養職人以「稻米」作為牛隻餵養的核心精神，讓米香深入肉理，使秋田牛兼具 柔嫩如雪、入口即化、甜潤不膩 的特質。其中，以白米飼養的牛隻能提升「油酸」含量，使牛肉更加滑嫩、呈現如雪般靜謐的脂香層次，達到「米香進肉，雪化入心」，呈現秋田牛的極致之美。

為讓饕客體驗「雪國 × 米香 × 和牛」限定組合，有一秒置身秋田的錯覺，RÒU推出前100 名訂位顧客贈送「白神蔥」 活動。

阿部瑪利亞提醒手刀預約「RÒU x 秋田牛狂饗」限定套餐，前100名送「秋田直送白神蔥」。（圖／品牌業者提供）

「RÒU x 秋田牛狂饗」

餐廳資訊：RÒU BY T-HAM (2F餐廳)

餐廳地址：臺北市大安區敦化南路1段326號由肉舖進入2樓

限定期間：11/21~12/24

套餐內容：

日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1）壽喜燒套餐 $2,380

日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1）鮮豚鍋套餐 $2,280

早鳥優惠：前100名訂位贈「秋田直送白神蔥」！用餐完之後在1樓肉舖還可以直接買到秋田「夢幻和牛」, 吃完好吃就直接帶回家。

日本秋田牛紐約客。（圖／品牌業者提供）

烏龍麵控必看！今年歲末丸亀推出 「2026丸亀製麵限量桌曆」，每月附上一張烏龍麵免費兌換券，只要購買任一炸物，即可免費享用當月指定烏龍麵，從一月的經典釜揚烏龍麵到十二月的限定新品，一整年共可享 12碗烏龍麵，再加碼「長田本庄軒」炒麵5折兌換券一張，總價值超過1,400元！11月25日當日現場用餐消費滿百元，憑丸亀LINE官方帳號的購買票券，即可以299元加價一本，每人限購一本。數量有限，售完為止。

桌曆每月附贈購買任一炸物，免費送指定烏龍麵的兌換券，共有12碗。（圖／品牌業者提供）

王品集團三大燒肉「肉次方 燒肉放題」、「原燒 日式燒肉」和「金咕 韓式原塊烤肉」自推出蠟筆小新聯名菜就大獲好評，逗趣造型洗版社群，堪稱流量密碼，聯名菜將於11/30結束販售，小新粉絲趕緊把握最後用餐時間打卡炫耀一波。離峰時段搶位，吃得更好更久，11/27前，全台「肉次方」週一到週四晚間8點半後入場，四人同行消費658至858元套餐，就享套餐免費升一階；平日飽腹3小時活動好評回歸，12/31前到指定門店，週一至週五下午2點攜伴內用消費，能延長用餐時間到下午5點，搶攻年末聚餐商機。

把握「肉次方」平日下午和夜間離峰時段用餐，不只能吃得更多、更久還更好。（圖／品牌業者提供）

YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」宣佈再推出經典動畫《Tom and Jerry》系列第二波合作企劃。再睡5分鐘緊接著於11月24日亮相第三款週邊商品「絨毛伸縮卡套-泰菲」，一拉即可嗶卡，造型可愛又實用。同時攜手長崎蛋糕品牌金格KONIG，推出期間限定《Tom and Jerry》系列派對分享三入禮盒。

再睡5分鐘第二波《Tom and Jerry》系列全新限定新品；聯手金格KONIG推出《Tom and Jerry》系列派對分享三入禮盒。（圖／品牌業者提供）

減糖不代表犧牲美味，而是讓甜點回到最純粹的樣子。LADY KELLY將品牌特有的優雅風格融入減糖 30% 的甜點美學，以天然香氣、柔嫩蛋糕體與細膩鮮奶油共同打造輕盈不膩口的風味。研發顧問Sam以多年烘焙底蘊重新校準比例，使甜點在減糖後依然蓬鬆濕潤。創辦人蔡莉屏相信──甜點是生活的共感、而非妥協，每塊蛋糕都能成為「零壓力享受」。

LADY KELLY熱銷的鮮奶油蛋糕系列，以多層次的口感設計與輕盈化口的日本鮮奶油，帶來豐富的味蕾饗宴，減糖依然美味不打折。（圖／品牌業者提供）

健康飲食與永續理念的興起，讓蔬食料理成為餐桌上不可忽視的新潮流。台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 首度攜手台北知名蔬食餐酒館 BaganHood， 以植物系料理為核心推出全新聯名菜色「飛饗~肉蒔之境x BaganHood」，主廚精選近10道聯名菜色，更同步以「雙主題」概念與濟州航空合作，融合韓式菜色及各式海鮮，打造宛如「風味旅行」般的料理體驗，即日起至明年2月15日期間供應，用餐並票選「人氣聯名菜」即有機會抽中餐券。

台北國泰MJ Kitchen即日起至明年2月15日推出「飛饗~肉蒔之境 x BaganHood」全新主題菜色，與知名蔬食餐酒館BaganHood聯名，賓客能大啖主廚精選近10道聯名菜色。（圖／品牌業者提供）

ITF線上旅展優惠活動則持續延長至11月30日，最低可以899元實惠價格大啖吃到飽下午茶。感恩節一日則限定推出，於當日晚餐時段，加入萬豪旅享家會員，即贈濟州航空行李吊牌乙個，數量有限，贈完為止。

搶攻2026年春節商機，獲《2025臺灣米其林指南》推薦的台北新板希爾頓酒店「青雅中餐廳」，即日起至2026年2月28日推出「金駿慶團圓」年菜外帶系列，包括六人饗宴每套14,800元、單品佳餚420元起、冷凍美饌與禮盒等，凡於2026年2月5日前完成預購，可享早鳥優惠約68折，六人套餐折扣後9,988元，再加贈價值1,089元「桃木片皮鴨二吃券」乙張及希爾頓品牌保冷袋。

台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「金駿慶團圓」六人年菜外帶饗宴，早鳥優惠價9,988元。（圖／品牌業者提供）

此外，凡預訂六人年菜饗宴，可享冷凍美饌優惠價，如經典東坡肉、醬燒紅麴燉子排等，原價880元、以優惠價550元起即可加購。

喜迎2026馬年開運迎新春，王品嚴選推出4大冷凍年菜套組，分別為御品豐饌開運宴、珍味團聚春饗宴、五品福饌好年宴、鮮味珍饗齊盛宴，特選龍蝦、龍虎斑、鮑魚、上等烏參等奢豪食材。

像是五品福饌好年宴，5道佳餚主打預購3,000元有找，經濟實惠。即日起至2026/2/8，在王品瘋美食購物網、momo等通路開放預購。早鳥優惠價最高現省2,500元、再贈北港武德宮過爐開運錢母。加入「王品瘋美食購物網」官方LINE帳號玩遊戲，還有機會免費把價值5千多元的年菜帶回家。

小家庭輕鬆吃圍爐，五品福饌好年宴主打3千元有找，經濟實惠。（圖／品牌業者提供）

