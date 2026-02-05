年代旅遊丟包292旅客引民怨！ 負責人林大鈞獲不起訴全因這理由

年代旅遊負責人林大鈞被控丟包旅客詐欺案今偵結不起訴。（圖／報系資料照）

美加國際旅行社有限公司（年代旅遊）2024年被爆丟包292名台灣旅客在越南富國島，引發民怨，甚至被觀光署停業3個月，事後林大鈞也遭到告發。台北地檢署今日（2月5日）偵結此案，認為罪嫌不足，予以被告美加國際旅行社有限公司（年代旅遊）負責人林大鈞不起訴處分。

年代旅遊的負責人為林大鈞，其推出2024年春節包機旅遊方案，其中的方案行程為在2024年2月10日前往越南富國島參與5天4夜行程，最後此方案成功招攬到292名旅客，並大約收取每位旅客約5萬元的團費，共計收取約150萬元的團費。

當292名旅客抵達富國島以後，2月11日晚間11時許，地接旅行社WInnER國際旅行社唐姓工作人員告知旅客，年代旅遊並未全額支付費用，旅客須再給付每人約新台幣2萬2000元左右的金額，才能繼續原定行程，最後約有100名旅客刷卡支付，但也因此引起旅客不滿。

旅客被放生的消息傳開以後，觀光署和品保協會也介入協助完成行程，但年代旅遊也因此引發民眾怒火，觀光署更是對年代旅遊施行停業3個月的處分，品保協會、WinnER國際旅社唐姓員工、20人包團旅客張女也相繼對林大鈞提告詐欺取財及人口販運。

林大鈞偵訊時表示，美加公司與WinnER國際旅行社於2024年2月9日簽約，約定每家公司須於2月26日前付清515萬元費用，不過因為同年2月10日，林大鈞於群組中張貼旅客反應菜色不好訊息，導致WinnER國際旅行社不滿，後續在旅行團內放風聲表示美加積欠團費，無視雙方所簽立的合約。

檢方調查，林大鈞支付包機費用1957萬元、飯店費用551萬元、地接旅行社費用229萬元、廣告贈品等行前費用43萬元，總計2871萬元，其餘只剩下WinnER國際旅行社的687萬元並未給付，檢方也認為整起事件難證林大鈞對292名旅客有詐騙意圖，因此予以不起訴處分。

