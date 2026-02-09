年假先乾後濕！春節前期舒適、後期變天 專家揭「雨最大」時間

氣象粉專「林老師氣象站」指出，預計年假期間，氣溫普遍接近於氣候平均值上下，但後期水氣增多。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 春節連假即將到來，不少人關心過年的天氣狀況。氣象粉專「林老師氣象站」指出，預計年假期間，氣溫普遍接近於氣候平均值上下；但年假前後，會有1至2波冷空氣南下的機會，但不會太強，還算涼爽舒適。另外，由於年假後期將會有中層槽線移入，尤其20日後，雨勢更大更強。

「林老師氣象站」指出，今日白天起，寒流逐漸減弱且遠離，環境水氣減少，天氣型態將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區還有零星短暫陣雨發生；明日各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

至於年假期間(14日至22日)，氣溫普遍接近於氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但日夜溫差仍大。另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多；尤其是，在20日以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。

