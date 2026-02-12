「年假走春」馬年幸福在吉安奔騰 初二至初五好客藝術村好康加馬

農曆春節連假初二至初五，吉安鄉好客藝術村推出「漫遊吉安?幸福加馬～馬年來走春，好康迎好禮」系列活動，結合新春市集、手作體驗、開運金幣發放、親子互動教學、藝文表演欣賞及元宵摸彩等豐富內容，打造適合闔家老少共遊的年節場域。

鄉長游淑貞盛情邀請全台鄉親與遊客扶老攜幼走春迎福氣、賞藝文、拿好禮，在好客藝術村感受最濃厚的年節氛圍（見圖）。春節對許多人而言，不僅是曆法上的更迭，更是一場與家人「團聚」、與「幸福」的約定。自大年初二起，好客藝術村搖身一變成為充滿歡笑的節慶樂園。親子家庭可在手作DIY體驗中揮灑創意，市集裡的大人們在文創與美食間找回童心，而長輩們則在鑼鼓熱鬧與藝文表演中，細細品味歲月靜好的年節時光。

吉安鄉公所攜手文化局合辦一一五年洄瀾民俗文化節慶系列「駿馬迎春萬事興—農曆年節慶活動」，內容精彩多元。包括吉祥小馬迎春吊飾、輕黏土捏塑、手抄紙押花、馬賽克小檯燈等，將年節祝福化為可帶回家的美好記憶，相關活動資訊可見吉安文化觀光網。

為讓春節喜悅更加實在，自初二至初五，每日上午十點及下午二點限量發放「市集加倍券」，民眾以一00元即可兌換二00元消費額度，支持在地小農與攤商。同時，市集消費滿百元即可集章兌換摸彩券，公所準備電視、洗衣機、冰箱等共一一五項實用好禮，將於三月三日元宵節當天公開抽出，為年節畫下最熱鬧的句點。

另一大亮點則是象徵「幸福加馬」的馬年開運金幣發放，每日上午十一點及下午三點各限量一00枚。游鄉長任內年年發送生肖紀念金幣，已成為鄉親每年期待的年節活動，不少民眾更熱衷蒐集完整生肖系列。此外，現場還安排迷你馬親子療育互動，讓孩子在歡笑中學習與動物共處，留下難忘的春節回憶。

鄉長游淑貞表示，吉安是個有溫度的地方，好客藝術村就像鄉親共同的溫馨大廳堂，不僅有年味滿滿的精彩新年活動，鄉親也可至最新開放的「七腳川社故事館」參觀。公所用心營造多元素的親情年味，誠摯邀請大家扶老攜幼一起來走春，迎接幸福滿滿的一整年。