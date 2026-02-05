年假雙鐵交通高峰估是「這天」 交通部提醒：出入境也要提早抵達機場

端午節民眾返鄉，台鐵台北車站台鐵工作人員。廖瑞祥攝



今（2026）年春節連假自2月14日至2月22日共計9天，隨後緊接著2月27日至3月1日的和平紀念日3天連假。交通部預估，台鐵與高鐵的高峰期都將落在大年初三、2月19日，而國道車流則以大年初二2月18日至大年初四2月20日期間，同時也提醒出入境的國人與旅客提早抵達機場，避免受到影響。

行政院發言人李慧芝於今（2/5）日院會後記者會轉述院長卓榮泰針對各部會的「115年春節各項整備工作」的裁示，考量農曆春節與和平紀念日兩大節日日期相鄰，且民眾返鄉走春與春季旅遊需求旺盛，交通部已責成各疏運單位將兩連假視為一體，進行長達18天的整體疏運規劃 。

根據大數據分析，這次疏運期間，台鐵預估全線日平均旅運量達71萬人次，高峰期將落在大年初三、2月19日，單日上看90.1萬人次 。高鐵則預估日平均旅運量26萬人次，尖峰同樣出現在初三，預期達34.4萬人次。

交通部表示，為因應龐大人流，雙鐵已規劃增班，台鐵全線加開約500列次，東線運能增加13.3%，全線平均運能較平日提升6.6% 。高鐵加開475班次，運能大幅提升14.1%。高鐵、臺鐵及公路局將於連假期間成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率 。

國道部分，預估春節期間最高車流量將為平日的1.5倍，其中大年初二2月18日至大年初四2月20日為車流最大宗；因此在大年初三、初四2月19日及2月20日針對北向車流實施高乘載管制，國道5號北向高乘載則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施。

交通部農曆春節疏運計畫。交通部提供

大年初一2月17日至大年初六22日及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛；其餘時段採單一費率，取消前20公里免費，並針對特定路段實施差別收費。連假期間視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩 。

針對全台27處易壅塞省道路段及主要觀光熱點，如日月潭、清境農場等，公路局將利用人工智慧AI數據進行流量預測，透過「幸福公路AP」即時發布路況預告與替代道路資訊；尤其是台9線蘇花路廊，特定時段禁止載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並優先開放大客車通行，同時啟動號誌調控優化，動態調整；台61線西濱公路：將封閉部分平面路口並優化號誌，確保主線車流穩定。

交通部農曆春節疏運計畫。交通部提供

國道客運每日開行約6500至7000班次，為鼓勵民眾於連假期多搭乘國道客運出行，減少私人運具使用，交通部於春節期間提供國道客運88條路線票價6折優惠，和平紀念日期間享85折優惠，並提供10小時內轉乘在地客運，享一段票免費。另外，國道客運搭配TPASS 2.0+ 中長途客運常客回饋機制，春節最高可享42折，和平紀念日最高可享6折優惠。

針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程。為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4800架次、36.4萬座位；而本島離島8條及金馬小三通4條航線，海運航線規劃開行2444航次、55.6萬座位，運能準備充足，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況應變。

交通部農曆春節疏運計畫。交通部提供

