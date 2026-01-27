一年傳言全是空：張又俠憑什麼挑戰習近平？

中共建政75年的歷史反覆證明：副手從來不重要，二把手永遠無法挑戰一把手。（美聯社）





2025年一整年，中國政壇流傳著一些引人注目的傳言：掌握軍權的中央軍委第一副主席張又俠，可能對國家主席習近平的權力構成威脅，甚至有人臆測所謂「兵諫」的可能性。這些傳言在國際媒體和部分評論圈引發討論，彷彿中南海即將上演一場權力鬥爭。

然而，2026年1月24日，中國國防部宣布張又俠因涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查，華爾街日報更引述知情人士報導，張又俠涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，以及收賄拔擢前國防部長李尚福等罪名。所謂的「兵諫」傳言，就這樣在習近平的反腐名義下煙消雲散。

只要稍微回顧中共建政75年來的歷史，就會發現這些猜測本就經不起推敲。因為中共歷史反覆證明了一個鐵律：副手從來不重要，二把手永遠無法挑戰一把手。

重溫去年的觀察

事實上，早在2025年10月25日，筆者就在上報媒體發表了《習近平的接班難題——從歷史看中共權力交接的未來》一文。當時已經有人開始炒作張又俠可能威脅習近平權力的說法，但筆者通過梳理中共建政以來的權力交接歷史，明確指出：從劉少奇、林彪到胡耀邦、趙紫陽，無論是黨政的二把手還是軍委的副主席，從來沒有人能夠成功挑戰最高領導人。

接班問題並不是當前中國面臨的迫切危機，真正的問題是習近平何時、如何開始交班計劃，以及能否留下一個穩定、可延續的政治制度和體系。

一年過去了，張又俠挑戰習近平的傳言不但沒有實現，張的結局反而證明了筆者當時的判斷。現在，讓我們更深入地檢視這個歷史鐵律，看看為什麼中共的國家體制，副手的結局大多淒慘，並且從來沒有挑戰一把手成功的先例。

毛澤東時代：副手的悲劇宿命

毛澤東執政27年間，指定過多位接班人，但沒有一個善終。

劉少奇曾是中華人民共和國主席、中共中央副主席，黨政地位僅次於毛澤東。1959年後更實際主持中央日常工作，可說是真正的二把手。但文革爆發後，劉少奇被打成「叛徒、內奸、工賊」，1969年含冤病死，死時連名字都被剝奪，只留下編號「劉衛黃」。

林彪是毛澤東親自選定並寫入黨章的接班人，擔任中共中央副主席、中央軍委第一副主席，掌握軍權。1971年九一三事件，林彪試圖出逃蘇聯，座機墜毀蒙古溫都爾汗，舉家身亡。無論林彪是否真的策劃政變，他的下場證明：即使掌握軍權，副手也無法撼動最高領袖。

王洪文是文革中崛起的造反派代表，1973年中共十大成為中央副主席，排名僅次於毛澤東和周恩來，時年不到40歲。毛澤東一度考慮讓他接班，但黨內元老激烈反對。文革結束後，王洪文作為四人幫成員被審判，1992年病死獄中。

華國鋒是毛澤東最終選定的接班人，1976年接任中共中央主席、中央軍委主席、國務院總理，黨政軍大權集於一身。但僅僅兩年後，隨著鄧小平復出，華國鋒的權力就被架空。1981年被迫辭去中央主席職務，徹底退出權力核心。

鄧小平時代：副手依然無法挑戰核心

鄧小平雖然在1980年代後從未擔任黨的最高職務，但他作為實際的核心領導人，同樣證明了副手無法挑戰一把手的規律。

胡耀邦1981年擔任中共中央主席（後改稱總書記），是鄧小平欽點的接班人。但1987年因反對資產階級自由化不力被迫辭職。雖然鄧小平當時只擔任中央軍委主席，胡耀邦卻完全無力抗衡，黯然下台。

趙紫陽接替胡耀邦擔任總書記，同樣是鄧小平選定的接班人。1989年因同情學生運動、反對武力鎮壓，被鄧小平撤職。此後被軟禁至2005年去世，長達16年不得自由。

楊尚昆的案例更具啟發性。他擔任中華人民共和國主席、中央軍委第一副主席，掌握實際軍權，其弟楊白冰更是中央軍委秘書長兼總政治部主任。楊氏兄弟在軍中勢力龐大，但1992年鄧小平南巡後，以「軍隊要避免山頭主義」為由，將楊尚昆和楊白冰一併免職。即使手握軍權、兄弟聯手，也無法對抗鄧小平的意志。

副手為何永遠無法挑戰一把手？

從以上歷史案例可以歸納出幾個關鍵原因：

第一，制度性權力差距。中共的權力體系中，總書記（或主席）和中央軍委主席才是真正的權力核心。副職無論名義上多高，實際上只是執行者而非決策者。

第二，人事任命權的絕對性。一把手掌握著政治局常委、中央委員、省部級幹部的任命權。這意味著整個官僚體系的忠誠對象是一把手，而非副手。

第三，軍隊的絕對忠誠原則。中共強調「黨指揮槍」，實際上是「一把手指揮槍」。無論副手在軍中有多大影響力，軍隊的效忠對象始終是最高領導人。林彪掌握軍權仍失敗，楊氏兄弟兄弟聯手仍被清洗，都證明了這一點。

第四，黨內鬥爭的殘酷性。中共黨內鬥爭向來是你死我活，一旦被視為威脅，即使是接班人也會被無情清除。毛澤東可以犧牲劉少奇，鄧小平可以拋棄胡耀邦和趙紫陽，都顯示了最高權力面前，任何人都可以被犧牲。

張又俠憑什麼挑戰習近平？

理解了以上歷史規律，再看張又俠的處境就很清楚了。

張又俠雖然擔任中央軍委第一副主席，但他的權力來源完全依賴習近平的任命和信任。習近平自2012年執政以來，通過反腐運動清洗了軍中大量將領，重建了軍隊的指揮體系和忠誠結構。現任的軍委成員、各大戰區司令、軍種主官，絕大多數都是習近平時代提拔的。

更重要的是，習近平在黨內的權威已經達到毛澤東、鄧小平級別。2018年修憲取消國家主席任期限制，2022年二十大打破常規連任，這些都顯示習近平在黨內的地位已經無可撼動。

張又俠即使有心挑戰，他能動員誰？能依靠什麼力量？黨內元老已經凋零殆盡，政治局常委都是習近平親信，軍隊將領效忠習近平。張又俠既沒有毛澤東時代那種意識形態號召力，也沒有鄧小平時代那種黨內元老支持，更沒有獨立的權力基礎。

所謂的「兵諫」更是天方夜譚。中國人民解放軍的指揮體系、通訊系統、武器裝備調動，全部在中央軍委主席也就是習近平的直接控制之下。任何異動都會立即被發現和制止。林彪當年掌握的軍權比張又俠大得多，尚且無法發動政變，張又俠又如何可能？

真正的問題：誰來接班？

與其關注張又俠是否會挑戰習近平這種不切實際的猜測，不如關注真正重要的問題：習近平將如何安排接班？

從歷史經驗來看，中共的接班問題從來不是副手挑戰一把手，而是一把手如何選擇和培養接班人，以及如何確保權力平穩交接。

毛澤東的失敗在於反覆更換接班人，最終導致權力交接混亂。鄧小平雖然也經歷了兩次失敗，但最終成功扶植了江澤民，並建立了相對制度化的交接機制。習近平未來如何處理這個問題，將決定中國政治的穩定性。

目前習近平72歲，如果對比鄧小平從76歲到85歲這九年處理接班問題的時間表，習近平還有充分的時間來規劃。真正的問題不是副手會不會挑戰，而是習近平何時開始培養接班人？會選擇什麼樣的人？會建立什麼樣的交接機制？

從時間維度來看，如果習近平執政到80歲，還有八年時間；如果到85歲，則有13年時間。這意味著他未來可以處理橫跨三個五年計劃、三屆政府的人事任命，擁有足夠的時間和空間來佈局接班安排。

然而，習近平時代與鄧小平時代在處理接班問題上存在根本性差異。鄧小平時代，黨內還有陳雲、萬里、李先念等大老，存在著某種程度的集體領導、黨內民主和相互制衡機制。但在集大權於一身的習近平治下，目前似乎沒有任何人，能夠挑戰或影響他的用人計劃和決策。

這種高度集權的狀態，雖然有利於政策的執行效率，但也為未來的權力交接埋下了不確定因素。為了確保權力交替的穩定性，習近平未來可能會重新恢復某種形式的集體領導，讓中共高級官員之間形成相互掣肘、相互監督、相互制衡的格局。這不僅是為了權力的平穩過渡，也是為了避免重蹈毛澤東時代接班混亂的覆轍。

歷史的鐵律

中共建政75年的歷史反覆證明：副手從來不重要，二把手永遠無法挑戰一把手。

劉少奇不行，林彪不行，胡耀邦不行，趙紫陽不行，楊尚昆兄弟聯手也不行。張又俠憑什麼就行？

那些猜測張又俠可能挑戰習近平的傳言，要麼是對中共權力運作的無知，要麼是一廂情願的想像。真正值得關注的，是習近平如何規劃未來的權力交接，以及這個交接將如何影響中國乃至世界的未來。

作為觀察者，需要基於歷史事實和權力邏輯來分析中國政治，而不是沉溺於毫無根據的陰謀論。只有這樣，才能真正理解中國政治的運作規律，以及它對中國未來政治走向、兩岸關係和國際格局的深遠影響。​​​​​​​​​​​​​​​​

※作者為資深媒體人