年僅12歲失去雙親！女童忍淚堅強送母「喪事辦完才能哭」 校長鼻酸：有困難來找我

年僅12歲的小六女童，近日歷經喪母之痛，頓時沒了雙親依靠，但她卻強忍著淚水說道：「阿嬤交代不能哭，要讓媽媽好好的走，等喪事辦完了再哭。」臉上還帶著些許哀傷，讓台中岸裡國小校長楊朝銘聽了瞬間熱淚盈眶，擔憂女童年紀這麼小得一個人長大，心裡滿是感觸。

岸裡國小校長楊朝銘特地前往女童家中慰問，並提供慰問金。（圖／岸裡國小校長楊朝銘提供）

台中神岡區岸裡國小一名小六女童，爸爸在多年前過世，與媽媽和外公、外婆同住神岡家中，沒想到媽媽日前上夜班時，突感身體不適倒地送醫，經診斷為腦溢血，搶救不治。女童一夕之間沒了爸爸、媽媽，雖然還有一個哥哥，但哥哥由阿公、阿嬤照顧，兄妹倆分隔兩地，家中只剩外公、外婆陪著女童。

得知女童的遭遇後，岸裡國小校長楊朝銘昨（8）日特地前往女童家中慰問，提供家長會仁愛基金、學校急難慰問金，及深耕教育協會助學金所準備的3萬元慰問金給女童一家，希望能在生活上給予一些支持。

楊朝銘也特別與女童說說話，她堅強地轉述媽媽從發病到送醫的過程，臉上沒有透露出一點難過的表情，看在楊朝銘眼裡相當揪心，詢問她會不會難過，女童娓娓說道：「當然會難過，但阿嬤交代了不能哭，要讓媽媽好好的走，喪事辦完了再哭。」稚嫩的臉龐藏著些許哀傷，言語似懂非懂，還帶著對未來的迷惘，讓楊朝銘感到十分心酸，眼眶也不自覺地紅了。

楊朝銘告訴女童，未來生活中若有任何困難，或需要協助，都可以回來找校長求助，他一定會盡全力提供支持，希望透過這份關懷，讓女童逐步走出失去親人的悲慟。

消息曝光後，學校也陸續接到善心人士捐款，說要幫忙照顧女童的學業、救急，甚至要幫忙出喪葬費，楊朝銘強調，這筆錢一定會交給女童手上，校方感謝各界善心人士的幫忙。

