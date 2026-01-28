年僅2歲就創2項金氏世界紀錄！「花式擊球、雙打皆行」成司諾克小神童

裘德．歐文斯（Jude Owens）不僅創下2項花式擊球紀錄，雙打也難不倒他。圖／翻攝自IG@judey147

「起初我們主要用它來做飯，但後來我們利用它讓他用它來打司諾克」路克．歐文斯（Luke Owens）說，某次在家中撞見兒子裘德．歐文斯（Jude Owens）自然且流暢地把球桿從手指間穿過，突然意識到兒子有撞球天賦，經培養，年僅2歲又302天的裘德已創下2項司諾克（snooker）花式擊球金氏世界紀錄，更堅定地說，若與父親比賽，自己會贏得勝利。

根據《每日郵報》報導，出生於英國曼徹斯特（Manchester）的男孩裘德，某次在家中被父親發現自然且流暢地操控撞球桿，發現極具潛力，遂培養裘德打司諾克，起初父親因裘德身高難以攀上撞球檯而頭疼，後來發現，用來做飯的椅子竟符合裘德身高，幸運地建立起這項運動技能。

未料經過一天天練習與訓練，司諾克成了裘德的專業，其於2025年10月12日，當時年僅2歲又302天，就創下2項花式擊球金氏世界紀錄，成最年輕紀錄保持人，就連雙打也難不倒他；令父親驕傲道「我10歲開始打球，而裘德2歲就開始打了，我認為裘德的天賦比我高許多。」

裘德．歐文斯（Jude Owens）年僅2歲，就達成2項金氏世界紀錄。圖／翻攝自每日郵報、IG@judey147

當裘德被問及，「若與父親競賽司諾克，誰會獲勝？」裘德則毫不猶豫、自性地表示「我！」不過父親坦言，裘德在短時間內取得了相當大的成就「或許是他人生的巔峰時刻」，不免擔心「人生中還有什麼能超越這樣的成就呢？」

對此，金氏世界紀錄總編輯克雷格．格倫戴（Craig Glenday）表示，「打破紀錄一直屬於每個人的，無論年齡大小」，見裘德這​​樣年紀輕輕就能展現出如此精湛的技藝、熱情與決心，激動道「我們非常高興且歡迎裘德加入金氏世界紀錄大家庭」。



