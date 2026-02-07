年僅21歲！國際名模竟「自然死亡」陳屍家中 14歲就出道...才剛為求學搬新家

西班牙國際名模克里斯蒂娜驚傳於馬拉加住處過世，年僅21歲，消息曝光後震撼時尚圈。（翻攝自官網）

年輕生命驟止！時尚圈傳出令人震驚的消息，年僅21歲的西班牙國際名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）驚傳於週二（3日）辭世。其遺體在西班牙馬拉加（Malaga）的住處被發現，初步研判死因為自然因素。消息曝光後，迅速在時尚產業與粉絲間掀起震撼與不捨。

剛為求學搬新家 21歲名模在住處被發現身亡

根據西班牙媒體《ABC》報導，克里斯蒂娜不久前為了升學進修，才剛搬至馬拉加定居，準備展開人生新階段，未料卻在3日被發現倒臥家中。由於她年紀尚輕、平時工作行程活躍，突如其來的死訊讓外界相當錯愕。

廣告 廣告

多家外媒引述初步調查結果指出，相關單位目前將死因列為「自然死亡」，詳細情況仍有待進一步釐清。

21歲模特兒自然死亡？ 年齡與死因引發關注

克里斯蒂娜年僅21歲，正值模特兒事業快速發展階段，卻突然傳出離世消息，也讓「年輕模特兒」「自然死亡」等關鍵字成為討論焦點。相關報導指出，她生前並未公開透露身體狀況，消息曝光後，業界人士與粉絲紛紛表達不捨。

14歲出道 走遍巴黎、米蘭等國際時裝週

儘管年紀輕輕，克里斯蒂娜已在模特兒圈累積亮眼資歷。她14歲時於西班牙奧維耶多（Oviedo）的坎波阿莫爾時裝秀（Campoamor Fashion Show）正式出道，隨後憑藉高挑身形與舞台氣勢，逐步站上國際伸展台。

她曾參與馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等多個國際時裝週，也曾受邀赴中國走秀，被視為極具潛力的新生代名模之一。

西班牙國際名模猝逝 時尚圈再失新星

克里斯蒂娜的離世，讓不少時尚界人士感嘆新星過早殞落。外媒形容，她原本正準備在學業與事業之間開啟新篇章，如今卻戛然而止，令人不捨。

更多鏡週刊報導

有片／中壢家具廠凌晨陷火海！交流道濃煙瀰漫 百名消防員急灌救...駕駛驚：完全看不到路

蔡依林遭影射耍大牌？飛機換位事件真相曝光 Threads爆料網友帳號急鎖私人

46年未破歷史傷痛被拍成電影！李千娜燦笑分享「取材林宅血案」拍攝心得遭轟 殺青貼文刪了