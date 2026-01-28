一年內兩度裁員！亞馬遜再砍1.6萬人 大裁員背後真相曝光

亞馬遜（Amazon）宣布再度裁員1.6萬人，重整全球組織結構，消息引發產業關注。（圖／達志／美聯社）

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）28日宣布，因應組織重整，將在全球裁撤約1萬6千名員工。這是繼去年10月裁員1萬4千人後，再度實施的大規模人力調整。公司表示，受影響員工將有90天的時間申請內部職缺，若未能順利轉任，將提供離職補助、醫療保險延續與轉職輔導等配套措施。

根據《CNN》報導，亞馬遜人力資源主管貝絲（Beth Galetti）表示，公司近期持續簡化組織架構，強化管理階層職責，並減少繁瑣行政流程，以提升整體營運效率。她指出，有些單位早在2023年10月即完成調整，另有部分單位則直到近期才完成。

這波裁員橫跨多國地區，細節將依當地勞動法規執行。亞馬遜表示，雖優先鼓勵員工於公司內部轉任，但若無法安排或員工選擇離開，公司將依規提供合理離職補助、轉職協助與相關福利。

回顧去年10月，亞馬遜便展開規模達1萬4千人的裁員行動，由執行長賈西（Andy Jassy）領軍主導，目的是讓公司能在人工智慧與雲端技術快速發展的環境中，保有彈性與應變能力。

亞馬遜近年積極投入AI、雲端運算與物流自動化領域，並同步調整人力結構。外界分析指出，本次裁員雖規模不小，但反映出企業在轉型過程中進行結構優化的必然過程，與全球科技產業「精實編制」的趨勢一致。

亞馬遜強調，這次組織重整並非業績不佳，而是為因應技術與市場演變進行的前瞻性佈局。未來仍將持續於機器學習、生成式AI與技術研發領域積極招募人才。

亞馬遜近年多次實施裁員計畫，部分地區員工與工會表達不滿與擔憂。（圖／翻攝自X，@business）

