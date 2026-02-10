一年內第5度起火！台南城西掩埋場悶燒復燃 消防16小時撲滅殘火

台南市安南區城西掩埋場三期昨（9）日上午發生廢棄物火警。（翻攝自黃偉哲臉書）

台南市安南區城西掩埋場三期昨（9）日上午發生廢棄物火警，消防單位獲報後立即派遣人車搶救，原以為火勢已於10時52分撲滅，但疑似因內部悶燒導致復燃，經過長達16小時灌救，直到今（10）日清晨3時23分才完全處理完畢。該掩埋場近年來頻傳火警，本次已是一年內第5度起火。

悶燒復燃難控制 消防連夜灌救至清晨

消防局指出，火警發生於昨日上午9時許，燃燒地點為城西掩埋場三期廠區，起火物為廢棄家具及泡棉等雜物。上午10時52分一度控制火勢，但因廢棄物堆內仍有殘火悶燒，中午再度冒煙起火，消防人員隨即加派水庫車與人力支援，並與環保局協力處理。

直到今日凌晨3時23分，殘火才完全撲滅。初步調查，燃燒面積約100平方公尺，無人傷亡，也未傳出財物損失，後續將進行火災原因調查。

近一年五度失火 居民憂長期暴露廢氣中

根據統計，城西掩埋場近兩年火警頻傳，包括去年3月、10月、11月底，以及今年1月與本次事件，其中今年1月二期廠區火警燃燒面積更達400平方公尺。短時間內多次起火，讓周邊居民長期暴露於廢氣中，苦不堪言。

