一年內3俄將官遇刺身亡! 開戰以來損18大將 俄指烏特務為幕後黑手

遇刺身亡的俄將法尼爾．薩爾瓦羅夫曾參與車臣戰爭與敘利亞內戰。 圖：翻攝自 X《NEXTA》

[Newtalk新聞] 昨日（22）俄軍中將法尼爾．薩爾瓦羅夫（(Фанил Сарваров）遭加裝於自家車底的炸彈刺殺身亡。俄羅斯調查機構對外表示正在進行相關調查，而烏克蘭情報機構很可能規畫了此行動，當局已逮捕一名烏茲別克男子，其被指控協助烏克蘭進行刺殺。烏克蘭當局目前未做出回應。

近期遇刺的三名俄軍將官，左起為伊戈爾．基里洛夫、雅羅斯拉夫．莫斯卡利克和法尼爾．薩爾瓦羅夫。圖：翻攝自 X《NOELREPORTS》

這是近一年內第 3 名俄軍將官遇刺身亡，2024 年 12 月，生物及化學武器部門負責人伊戈爾．基里洛夫（Игорь Кириллов）中將遭汽車炸彈襲擊，烏克蘭國家安全局（SBU）居功，表示透過特殊行動消滅基里洛夫。據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，當時普丁就已表示此為安全機構的失職，並強調「絕不能讓如此嚴重的錯誤發生」。

今年 4 月總參謀部總作戰局副主任，雅羅斯拉夫．莫斯卡利克（Ярослав Москалик）中將亦被汽車炸彈襲擊身亡，俄羅斯外交部表示有理由相信烏克蘭特務部門涉入謀殺案。

據烏克蘭媒體《Glavkom》稱，自俄烏戰爭開始以來，已確認或傳出身亡的將領已有 18 人。

